Budget citoyen: place au vote !

122 projets sur l’écologie et le vivre ensemble dans les parcs ont été retenus. A présent, il est temps de choisir !

Quand a lieu le vote ?

Du 1er juillet au 20 août, vous êtes invités à voter pour vos 5 projets préférés. Le Département s’engage ensuite à réaliser les projets lauréats.

Comment voter ?

Durant l’été vous pourrez voter dans les villes et dans les parcs départementaux des initiatives en lien avec le vote seront prévues. Le service Proj’aide sera présent pour aller à la rencontre des citoyens et citoyennes et des acteurs associatifs. Pour consulter la liste des projets et voter, rien de plus simple : retrouvez les dates et les rendez-vous du Budget citoyen sur la plateforme de participation du Département participer.valdemarne.fr

Qui peut voter ?

Tout le monde ! La seule condition est d’avoir plus de 11 ans, d’habiter, de travailler ou d’étudier dans le Val-de-Marne.