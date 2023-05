Camille Launay, étudiante et candidate pour être volontaire aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 (JOP 2024)

1. Quelle sportive êtes-vous ?

Je pratique la gymnastique artistique aux agrès depuis l’âge de 4 ans. Je suis de niveau national, mais ayant été blessée cette année, je n’ai malheureusement pas pu faire de compétition. Je suis aussi passionnée par le patinage artistique, le volley, et les sports de combat. Portrait de Camille Launay

2. Avez-vous déjà eu une expérience de bénévole, dans le sport ou dans un autre domaine ?

Oui ! J’ai été bénévole pour différents clubs de gymnastique (Maisons-Alfort, Sucy-en-Brie, Saint-Maur et Bonneuil). Par exemple, j’aide les moniteurs pour le cours des petits. J’aime beaucoup participer à l’organisation des événements sportifs et quand cela est nécessaire, je peux tenir la buvette ou m’occuper de la sonorisation. Je suis également bénévole au club d’échecs de Maisons-Alfort et de Sucy-en-Brie dans la création des supports de communication et lors des tournois.

3. Pourquoi être volontaire aux JOP ?

Je me suis inscrite pour être utile et rencontrer d’autres bénévoles qui ont la même passion du sport que moi. Et bien sûr, rencontrer les sportifs de toutes les catégories et de toutes les disciplines. Tous les sports m’intéressent. L’événement est exceptionnel et j’ai sauté sur l’occasion pour proposer mon aide.

4. Quelles sont les étapes pour candidater ? (fin des candidatures le 3 mai)

J’ai fait des recherches sur Internet, et j’ai envoyé un courrier de motivation au comité départemental du 94. J’ai été retenue pour faire partie des volontaires val-de-marnais formés par le Département et accompagnés par le Comité d'Organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO). J’ai pu à cette occasion rencontrer d’autres bénévoles et des sportifs de haut niveau val-de-marnais (Antoine JESEL en Para-aviron et Luka MKHEIDZE au Judo). Nous avons beaucoup parlé d’engagement. Enfin, je me suis portée volontaire via la plateforme Volontaires de Paris 2024 pour confirmer ma demande de candidature. J’aurai la réponse quant à ma sélection à l’automne prochain.

5. Si vous êtes retenue, que pensez-vous que cette expérience vous apportera dans le futur ?

Cette expérience m’apportera beaucoup : une expérience unique, de l’univers sportif et du bénévolat autour d’un événement aussi important que les jeux olympiques. Un aperçu des différents métiers liés au sport, par exemple ceux du staff technique et les métiers liés à l’événementiel. Cette expérience pourra aussi enrichir mes compétences que je pourrais valoriser dans mon parcours professionnel.

