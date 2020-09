C’est aussi la rentrée à Proj’aide !

Le service départemental Proj’aide a ouvert de nouveau ses portes cet été pour vous recevoir en rendez-vous et vous accueille en formation à partir du 15 septembre : à vos agendas !

Découvrez le programme de formation 2020-2021, et inscrivez-vous par téléphone, courriel ou sur le site du Département.

Nos partenaires ont reçu le programme en version papier avec le dernier numéro du journal Engagé.es. Si vous ne faites pas encore partie de nos partenaires et souhaitez le devenir, vous pouvez nous envoyer vos coordonnées.

Cette année, deux nouvelles formations, ouvertes aux salariés, vous sont proposées en partenariat avec le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) : « Créer un premier emploi » et « Mobiliser l’ensemble des ressources humaines : salarié.es, bénévoles, services civiques… » ; profitez-en !

Pour rappel, et afin de permettre au plus grand nombre de participer aux formations, des sessions ont lieu en journée, en soirée, le samedi et durant les vacances scolaires. En outre, les salariés des très petites associations sont les bienvenu.es en formation (conditions précisées dans la brochure).

Cette rentrée un peu particulière se déroulera sous quelques conditions : limitation du nombre de participantes et participants, respect des distanciations physiques, port du masque obligatoire durant la formation et mise à disposition de gel hydro-alcoolique. Si le contexte sanitaire l’impose, les formations s’effectueront à distance. Vous serez bien évidemment informés au plus vite de ces éventuels changements.

En attendant, l’équipe de Proj’aide est ravie de vous revoir et de vous accueillir à nouveau dans ses locaux !

Pour s’inscrire aux formations :

Téléphone : 01 49 56 85 37

Courriel : projaide@valdemarne.fr

Préinscription en ligne