C’est la rentrée…préparez la fin d’année !

Afin de préparer au mieux votre prochaine assemblée générale, voici quelques points de vigilance à avoir d’ores et déjà en tête pour proposer aux adhérents une image motivante et dynamique de la vie de leur association.

1 – Pensez votre rapport d’activité

Le rapport d’activité est le document qui présente l’activité de l’année passée de l’association et ses perspectives. Il ne revêt pas un caractère légal obligatoire (à moins que cela soit mentionné dans les statuts) mais est demandé par les financeurs et permet de communiquer de façon transparente en direction des membres de l’assemblée générale.

Approuvé en assemblée générale chaque année aux côtés du rapport financier, il dresse le bilan des activités menées, donne à voir l’impact des actions, dessine les perspectives d’évolution et les projets à venir.

Il est conseillé d’y faire figurer :

la genèse et/ou la présentation de l’association et de ses valeurs (en particulier si ce rapport d’activité est envoyé à des partenaires),

l’historique des activités de l’association,

l’évaluation des résultats de l’action, les moyens mis en œuvre

l’impact des actions en termes concrets (financiers, nombre de participants…) mais aussi symboliques : articles de journaux, soutiens exprimés, liens sur internet,

les partenariats réalisés,

l’état des membres de l’association,

les perspectives pour l’année à venir

Par ailleurs, il est bien vu d’y exposer des images et des chiffres clés afin de le rendre vivant et de le présenter de manière claire et synthétique.

2 – Et si vous rédigiez un règlement intérieur ?

Bien que le règlement intérieur ne soit pas obligatoire, il peut apporter un cadre supplémentaire dans le fonctionnement de l’association en complétant les statuts. Peut-être avez-vous ressenti ces derniers temps des flottements et le besoin de mettre au clair certains points ? Ce document, connu de tous les membres de l’association engage chacun d’entre eux. Alors, c’est peut-être le moment de réfléchir à un projet de règlement à présenter lors de la prochaine AG !

Le service Proj’aide avait rédigé un article sur le sujet, n’hésitez pas à le consulter

https://www.valdemarne.fr/newsletters/projaide/etablir-un-reglement-interieur

3 - Mise aux normes du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD)

Pour rappel, le RGPD est entré en vigueur en 2018 et s’applique à toutes les structures localisées dans l’Union Européenne qui utilisent des données personnelles, comme les associations.

Nombreuses sont les associations qui n’en tiennent pas compte lors des demandes d’adhésion ou dans leur communication parce qu’elles ne savent pas par où commencer.

Pas de panique, le service Proj’aide avait préparé un article pour vous lancer : https://www.valdemarne.fr/newsletters/projaide/reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd-mettre-son-association-aux-normes

Aussi, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a réalisé un guide de sensibilisation destiné aux associations : https://www.valdemarne.fr/newsletters/projaide/un-guide-de-sensibilisation-au-reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd-pour-les

Un point à faire figurer à l’ordre du jour et à réfléchir en amont !