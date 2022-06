C’est le moment de vous inscrire pour les Forums de rentrée de votre ville

Bien communiquer pour se faire connaître

Les forums des associations se tiennent les premiers week-ends du mois de septembre : c’est en prenant contact avec le service vie associative de votre ville que vous aurez des informations sur la date, le lieu, les réunions de préparation ou encore dans quel espace vous pourriez avoir un stand.

Il faudra anticiper la communication de votre association et vos activités pour les présenter sous leur meilleur jour : pensez à vos plaquettes de présentation, vos réalisations, la présentation de photos, un mini film… ce seront autant de moyens pour discuter avec le public intéressé pour rejoindre votre association et pourquoi pas, s’y engager pour devenir bénévole.

Vous souhaitez trouver de nouveaux bénévoles ? Faites-le savoir !

Un affichage clair sur votre stand vous permet d’annoncer la couleur. Pensez dès maintenant à vos besoins et n’hésitez pas à réaliser des fiches mission pour les bénévoles : la clarté des attendus, des missions confiées, des activités à réaliser et du temps à mobiliser est un véritable atout.

Il est essentiel de proposer une diversité également dans les formes d’engagement : certains bénévoles peuvent s’engager dans des missions ponctuelles alors que d’autres seront disponibles sur des plages horaires plus étendues.

Développer les partenariats au service de projets communs

Faites le point sur vos projets à venir. Quels sont vos besoins sur ces projets ? Un partenariat serait-il intéressant pour lui donner plus d’ampleur, une autre tonalité ou toucher d’autres publics ?

Les forums sont des moments idéaux pour développer l’échange et la mise en lien entre acteurs associatifs d’une même ville. Mieux se connaitre et développer la confiance mutuelle favorise complémentarité et mutualisation entre associations.