9 sondés sur 10 ont une bonne image des associations en général ! Ils soulignent leur rôle important dans la cohésion (71%) et la dynamique (73%) de leur territoire.

Autre chiffre intéressant : plus d’un sondé sur deux donne du temps au sein d’une association et plus particulièrement les jeunes ; en effet, 67% des 18-24 ans sont concernés.