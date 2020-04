Chiffre clé : A peine 22% des associations parviennent à maintenir (un peu) leur activité dans le contexte actuel du COVID-19

Le Mouvement associatif en lien avec le Réseau National des Maisons d’Association a lancé le 20 mars dernier une enquête en direction des associations. Objectifs : connaître les impacts humains et économiques de l’épidémie et identifier les moyens qui leur permettraient de les limiter. Retour sur les premières réponses.

Un difficile maintien de l’activité habituelle de l’association

Le maintien de l’activité se situe en dessous de 10% dans le secteur sportif et au-dessus de 40% pour le secteur humanitaire et social. Au sein des associations qui emploient des salariées et des salariés, cette proportion est de l'ordre de 30%.

Pour la moitié des associations, l’organisation des évènements est au cœur de leur action, et elles ont été contraintes de les annuler ou de les reporter : cette proportion moyenne de 50% bondit à 62% dans le secteur de la culture.

Seul 17% de l’ensemble des associations échappent à cette difficulté liée au report ou à l’annulation des événements.

Des relations maintenues avec bénévoles, les adhérentes et les adhérents

Au sein des associations, la relation entre les dirigeantes ou dirigeants et les bénévoles est maintenue dans 80% des cas.

Deux semaines après le début du confinement, 16% organisaient déjà une sorte d'activité de substitution, à distance, sous forme de jeux, quizz, échanges sur un sujet ; 9% l'envisageaient et 15% n'en écartaient pas l'hypothèse lorsqu'on leur posait la question. Soit un cumul de 40%, particulièrement significatif et, sans surprise, plus élevé dans le secteur des loisirs.

Un contexte d’incertitude et d’inquiétude

Les sujets d’inquiétude évoqués en premier par les répondantes et répondants sont la perte de revenus, la baisse des aides publiques et les difficultés de trésorerie. Sur ce dernier point, 40% des associations employeuses se montrent inquiètes.

Dans l'ensemble des associations, environ 23% des répondant.es affirment disposer de trois mois devant eux, tout au plus.

Besoin de conseils et accompagnement

Précisons d’abord les choses pour l'ensemble des associations : le thème le plus souvent mis en avant en plus du maintien des partenariats financiers (28%) et des besoins de trésorerie (24%) sont :

l'assistance juridique pour prendre les décisions adaptées aux circonstances (20%).

l'accompagnement pour le maintien de la vie associative à distance, la gouvernance, le management (15%),

et, d'une manière moins souvent partagée, l'aide pour l'animation et la gestion des bénévoles (8%), et des conseils pour l'animation et l'accueil (7%).

Enfin, notons que 50% environ des responsables associatifs, fidèles à l’ADN d’engagement des associations, se disent volontaires pour une action, au bénéfice de la société, en dehors de leurs activités habituelles, sous réserve qu'elles soient guidées par les autorités et que leurs bénévoles soient protégés.

