Citoyens, citoyennes, osez l’engagement bénévole

Le Département, riche de ses associations, vous offre un événement unique en son genre : un espace de rencontres entre les associations et les citoyens et citoyennes, des activités où l’on (r)éveille nos envies d’agir, des encas que l’on prépare ensemble, on y danse, on y mange…en bref, un programme palpitant !

Dansez et débattez !

Si vous ne savez pas sur quel pied danser, prenez place sur la scène du Parc des Cormailles où l’orchestre de l’association Caribop vous entraînera dans un rythme endiablé et où votre sens de la répartie vous fera gagner des battles d’idées.

« La place des femmes dans les associations », « l’inclusion des personnes en situation de handicap » et « l’adaptation des associations face aux nouvelles formes d’engagement » sont les thématiques qui seront débattues lors des battles d’idées ; elles opposeront 2 groupes de personnes qui se placeront à gauche ou à droite selon leur avis sur des affirmations clivantes.

Associations, vous êtes les bienvenues pour apporter votre expérience du terrain !

Partagez un goûter !

Associations, citoyens, chacun apporte un petit bout de quelque chose pour partager un goûter à la bonne franquette ! Des ateliers d’assemblage de brochettes de fruits frais et d’autres de fabrication de pain avec l’association Courage le groupe viendront compléter les mets et boissons qui seront au menu.

Faites réseau !

Carte du Val-de-Marne pour se situer, places assises pour discuter et panneau partagé par thématiques sont les ingrédients pour faire découvrir son association de manière collective, à l’inverse des forums classiques où chaque association tient son stand.

Sur place, choisissez une ou plusieurs thématiques parmi les suivantes « Transmettre sa passion »,

« S’impliquer dans sa ville et son quartier », « Aider les autres, ici et là-bas », « Défendre la planète » et faites opérer la magie avec l’aide d’une conseillère Proj’aide !

Donnez sur place !

L’association La Pagaille vous donne rendez-vous de 14h à 16h pour déposer les objets dont vous ne vous servez plus et de 16h à 18h pour récupérer des trouvailles que d’autres ont laissé.

Tout au long de la journée, faites don de produits hygiéniques pour les femmes sans-abris auprès de l’association Les Règles Élémentaires.

(Re)découvrez !

L’association Metishima anime l’exposition « À table ! Qui mange quoi ? » réalisée par Artisans du Monde : on y dresse des portraits de familles à travers le monde, sous le prisme de l’alimentation et du commerce équitable.

Quant à elle, l’exposition « Ça nous est égale ! » (réalisée par Femmes Solidaires) met en lumière la place des femmes dans les domaines de la politique, du sport, l’éducation, le monde professionnel, la culture, la science et les médias afin de les faire sortir de l’invisibilité.

Amusez-vous !

Arrivée du tour à vélo « 94 ça chauffe ! », défis déambulatoires, espaces d’expression, animation autour de la biodiversité par Les Butineurs du Val-de-Bièvre, « chamboule-tout des inégalités » par l’AFEV94, un parcours citoyen pour que les citoyens et citoyennes viennent à la rencontre des associations participantes…cet événement est le vôtre, saisissez-vous de cette occasion pour vous faire connaître mais aussi pour passer un moment agréable avec vos bénévoles et adhérents !