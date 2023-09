Comment mettre en place une buvette ?

L’ouverture d’une buvette est règlementée par l’article L. 3334-2 du code de la santé publique. La réglementation applicable dépend de la catégorie à laquelle appartiennent les boissons et comment elles sont distribuées au public.



Les différents groupes de boissons



Les boissons sont classifiées en quatre groupes.

Le premier groupe comprend les boissons sans alcool, le second et le troisième comprennent les boissons fermentées non distillées, comme le vin, le cidre, la bière, par exemple, et le quatrième les alcools provenant de la distillation.

La responsabilité de l’association peut être engagée si elle sert à boire jusqu’à l’ivresse ou à des personnes ivres.



Bon à savoir : optez pour des contenants en plastique, la vente des bouteilles en verre est interdite sur la voie publique.

Les buvettes sans autorisation

Une buvette réservée aux adhérents et adhérentes

S’il s’agit d’une buvette temporaire en cercle privé ou d’un bar permanent réservé uniquement aux adhérents et adhérentes, avec vente de boissons du groupe 1 (sans alcool) et 3 (bière, vin, cidre) aucune démarche particulière n’est nécessaire auprès de l’administration fiscale, à trois conditions :

L’exploitation ne doit pas revêtir un caractère commercial

Seules les boissons du groupe 1 et 3 peuvent être servies

La consommation doit être réservée aux membres de l’association

Une buvette sans alcool

Les boissons sans alcool peuvent être proposées librement gratuitement ou à la vente dans le cadre d’une buvette temporaire. Aucune déclaration ou autorisation n’est nécessaire.



Les buvettes soumises à autorisation

En dehors de ces deux exceptions, la réglementation des débits de boissons s’applique aux buvettes associatives.

Une buvette permanente

Il est nécessaire d’obtenir une licence de troisième ou de quatrième catégorie, selon le type d’alcool vendu. Un permis d'exploitation préalable est délivré par un organisme agréé, après le suivi d’une formation spécifique sur les droits et obligations en matière de vente d’alcool. Plus d'informations ici.

Une buvette temporaire

La licence n’est pas nécessaire lorsqu’une buvette est mise en place à l’occasion d’une manifestation publique (dans la limite de 5 par an). L’autorisation de la mairie est toutefois requise et ne peuvent être proposées que des boissons des groupes 1 et 3.

La distribution d’alcool est interdite dans les établissements d’activités physiques et sportives. Toutefois, le maire peut accorder une dérogation pour 48 heures aux associations sportives agréées pour la distribution d’alcool du groupe 3 (dans la limite de 10 fois par an pour la même association).

Les démarches

Dans tous les cas, vous devez demander une autorisation à la mairie et compléter le formulaire Cerfa n°11542, au moins 15 jours avant le début de l’exploitation de la buvette, en précisant son emplacement et les boissons proposées, limitées à celles du groupe 1 (sans alcool) et du 3ème groupe (boissons fermentées non distillées). Ces autorisations sont limitées à 5 par an et par association.



Quelles sont les conséquences fiscales de la mise en place d’une buvette ?

Analyse de la lucrativité

Une association n’est pas redevable des impôts commerciaux, par principe, si ses "activités non-lucratives restent significativement prépondérantes" et que ses recettes lucratives n’excèdent pas 76 679 € par an.

C’est l’analyse des 4P (Produit, public, prix, publicité) qui est appliquée pour savoir si cette vente est considérée comme une activité lucrative. Plus d'informations ici.

Même si elle est qualifiée de lucrative, si les recettes de la vente restent accessoires au regard des recettes globales, l’association bénéficie de la franchise des impôts commerciaux pour la part des recettes générées, dans la limite de 76 679 €. Au-delà, les activités lucratives, dont les recettes de la buvette, deviennent imposables.





Par exception, les recettes des manifestations de soutien organisées dans l’année au profit des associations ayant une gestion désintéressée et à but non-lucratif sont exonérées d’impôts commerciaux (dans la limite de 6 manifestations).



