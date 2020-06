Comment mieux apprendre le français aux adultes migrants ? 3 formations pour s’y retrouver

Le Département du Val-de-Marne organise un cycle de formations pour les formateurs et formatrices ou coordinateurs et coordinatrices, notamment bénévoles des associations et des Structures d’Insertion par l’Activité économique (SIAE) menant des actions sociolinguistiques auprès d’adultes migrants.

Pour les étrangers, la maitrise de de la langue française est d’abord un formidable vecteur d’émancipation. Elle va permettre de mieux s’inscrire dans des processus d’insertion professionnelle d’accéder aux droits, de réaliser de manière autonome des actions du quotidien et de participer à la vie locale.

Dans le cadre de la formation de français des migrants, les intervenants bénévoles sont confrontés à des situations complexes liées au fait qu’ils travaillent auprès d’adultes aux parcours et expériences de vie pluriels.

Accompagner les migrantes et les migrants dans l’apprentissage du français requiert une solide méthodologie, ainsi qu’une bonne connaissance et une pratique de la pédagogie adaptée aux adultes.

De plus, face à la crise sanitaire et sociale liée à la pandémie de COVID 19 et aux mesures de confinement qui en ont découlé, la vulnérabilité des adultes migrantes et migrants s’est accrue. Les difficultés d’accès à l’information et aux droits, causées notamment par les fermetures des structures d’accueil et d’accompagnement de ces publics, ainsi que celles dédiées à l’apprentissage du français, ont renforcé leur isolement.

L’objectif du cycle de formation est de permettre aux intervenantes et intervenants, salariés ou bénévoles, d’élaborer et d’améliorer des outils et des pratiques adaptés aux besoins des bénéficiaires. Il s’agit de formations au choix, cependant elles peuvent être suivies dans leur totalité.

Au programme, dès septembre :

3 modules de formation

Formation 1 : « Acquérir une méthodologie pour l’apprentissage de la communication orale »

Maison du Citoyen et de la Vie Associative - salle 101

16 rue du Révérend-Père Aubry, à Fontenay-sous-Bois

Formation 2 : « Appliquer les méthodes d’apprentissage de la lecture - écriture à l’âge adulte » à la Maison de la Vie Citoyenne, des Associations et des Syndicats à Champigny-sur-Marne Quand ? .

Maison de la Vie Citoyenne, des Associations et des Syndicats, salle Georges Séguy

191 rue de Verdun à Champigny-sur-Marne

Formation 3 : « Faire apprendre le français avec Internet »

Conseil départemental du Val-de-Marne - Immeuble Echat

121 avenue du Général de Gaulle à Créteil – dans les locaux de Proj’aide - Salle de formation – RDC

Une journée pédagogique

« Faire des langues des apprenants, une ressource dans l’apprentissage du français et de l’inclusion »

Conseil départemental du Val-de-Marne

1 rue Edouard le Corbusier, à Créteil – Immeuble Corbusier - Salle Seine – RDC

Lieux des formations

Les formations se dérouleront à Fontenay-sous-Bois, Champigny-sur-Marne et Créteil (détails dans le document joint).

Toutefois, au regard de la situation sanitaire, si les mesures de distanciation physique en vigueur au moment du déroulement du cycle de formation le nécessitaient, les formations se dérouleraient à distance grâce à l’utilisation du numérique.

En savoir plus

Service Ville et Solidarités Urbaines (VISU) du Conseil départemental du Val-de-Marne. Contacter Annie Gasq au 01 49 56 85 40 ou par courriel.