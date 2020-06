Comment vont les associations ?

A l’initiative du Mouvement associatif et du Réseau national des maisons des associations (RNMA), Recherches & Solidarités a conduit une seconde enquête auprès des dirigeantes et dirigeants d’association.

Plus de 13.000 responsables associatifs se sont exprimés entre le 18 mai et le 15 juin 2020. Ils étaient invités à s’exprimer sur leur situation, leurs préoccupations et leurs besoins, actuels et à venir.

Les chiffres-clés

70% des associations n’ont pas pu maintenir plus de 20% de leur activité pendant la période de confinement

57% des associations ont dû revoir leur mode de fonctionnement, notamment par la mise en place d’outils numériques

86% des associations ont été obligées d’annuler un ou plusieurs événements

De multiples incidences sur le bénévolat

Des difficultés ont perturbé fortement le bénévolat des associations. Parmi elles :

Les structures avec lesquelles l’association était en lien ne fonctionnaient plus (44%).

Le contact a été perdu avec certains bénévoles (36%).

L’autorisation dérogatoire de sortie ne s’adaptait pas à l’activité (35%).

Le contexte avait modifié les missions bénévoles (29%).

Les associations ont rencontré des difficultés techniques et des hésitations liées aux relations à distance (27%).

Il y avait un nombre important de personnes à risque parmi les bénévoles (20%).

Deux tiers des associations à l’arrêt

Seuls 68% des associations ont pu conserver une activité très partielle. Les plus touchées sont les petites associations culturelles, sportives, d’éducation populaire et de l’animation.

Pour autant, le secteur médico-social et de l’aide à domicile, de la solidarité (aide alimentaire et hébergement d’urgence) ont fait face à un surcroit d’activité pour absorber les effets sociaux de la crise sanitaire.

Un modèle économique fragilisé

Les associations déplorent une baisse des revenus d’activités avec l’annulation des événements du printemps, des dépenses engagées inutilement du fait de l’annulation des activités et de la baisse des cotisations.

Les chiffres en témoignent :

42% des associations employeuses enregistrent une perte de revenus d’activités significative

1/3 des associations employeuses comptent au 15 juin la totalité de leurs salariés en chômage partiel

60% des associations ne pourront reprendre qu’en septembre une activité habituelle dans des conditions acceptables

Les besoins et préoccupations des associations

Les besoins prioritaires des associations pour la reprise des activités sont :

Des moyens de protection (masques, gants) pour 35% des répondants

La confirmation des subventions annoncées (31%)

Une aide financière exceptionnelle au regard de la situation (23%)

Les préoccupations immédiates des associations portent sur :