Contrat d’engagement républicain, charte départementale pour la laïcité

La loi du 24 août 2021, dite loi confortant le respect des principes de la République, a notamment mis en place le contrat d’engagement républicain à destination des associations et des fondations. Le décret d’application a été publié au journal officiel le 1er janvier 2022. Quelles sont les nouvelles obligations des associations et fondations faisant appel à des subventions, c’est-à-dire des financements publics ?

Qui est concerné par la signature du contrat d’engagement républicain ?

Il s’impose à toutes les associations et fondations sollicitant ou bénéficiant d’une subvention, en numéraire ou en nature (mise à disposition gratuite de locaux, de matériel ou de prestations).

Cette obligation s’étend aux associations agréées (y compris l’agrément de service civique), aux associations reconnues d’utilité publique, aux fondations et aux fédérations sportives. Dans le domaine sportif, l’Agence nationale du sport, le comité olympique et le comité paralympique doivent adopter une charte du respect des principes de la République.

Les financeurs concernés sont l’Etat, l’ensemble des collectivités locales, les établissements publics administratifs (EPA) et les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC).

Le formulaire de demande de subvention (Cerfa) a été modifié afin d’intégrer le contrat d’engagement républicain.

Quelles sont les obligations de l’association ?

Il s’agit de signer et de respecter le contrat et ses 7 engagements :

Respect des lois de la République Liberté de conscience Liberté des membres de l'association Égalité et non-discrimination Fraternité et prévention de la violence Respect de la dignité de la personne humaine Respect des symboles de la République

L’association doit également informer ses membres du contenu du contrat, par tout moyen.

Que se passe-t-il en cas de non-respect du contrat ?

Le refus ou le retrait de la subvention

Si les activités conduites sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement républicain, la subvention, l’agrément ou la reconnaissance d’utilité publique est refusée ou retirée. Les administrations disposent ici d’un large pouvoir d’appréciation.

En cas de refus, la décision n’est pas motivée car une administration n’est pas obligée de délivrer une subvention ou un agrément.

En cas de retrait, la décision est motivée, et l’association a six mois pour restituer les sommes versées.

La décision de retrait est communiquée au représentant de l’Etat dans le département du siège de l'association, et le cas échéant aux autres financeurs.

Les associations et fondations pourront contester une décision de refus ou de retrait, soit par un recours gracieux, soit en saisissant le tribunal administratif. Le délai de recours est en principe de deux mois.

La responsabilité de l’association

En cas de manquement au contrat par l’un des membres, l’association pourra être reconnue responsable si les organes dirigeants, « bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient ».

Les membres devant respecter ce contrat sont les suivants : dirigeants, bénévoles, adhérents, salariés.