COVID-19, la solidarité s’organise : les associations en première ligne

Dans cette période trouble et troublée, inédite et déstabilisante, les associations se mobilisent. Plus que jamais, citoyenneté et solidarité prennent tout leur sens pour venir en aide notamment aux personnes les plus vulnérables. Nouveaux modes d'action, adaptation des pratiques, les associations ont un besoin impérieux de bénévoles. Face à cette situation sanitaire exceptionnelle, la vague de solidarité grandit.

Des plateformes lancées par les services de l’Etat pour la recherche de bénévoles et de volontaires

L'Etat lance la plateforme "Je veux aider – Réserve civique Covid-19"

Cette plateforme a été construite en lien avec les plus grands réseaux associatifs et les plateformes déjà existantes. Elle permet aux structures (associations, CCAS, MDPH, collectivités, opérateurs publics, etc.) de faire état de leurs besoins de renforts autour de 4 missions prioritaires :

Aide alimentaire et aide d’urgence

Garde exceptionnelle d’enfants

Lien avec les personnes fragiles isolées

Solidarité de proximité

L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France a lancé une plateforme pour rechercher des volontaires souhaitant venir en soutien aux équipes des établissements médicaux et médico-sociaux. Informations sur www.renforts-covid.fr.

Des plateformes pour organiser l'entraide de proximité

L’association France Bénévolat, en lien avec d’autres associations d’intermédiation de recherches de bénévoles, ont mis en place un portail digital, pour mettre en lien bénévoles et associations, permettant à chacun.e de trouver la mission pour laquelle il ou elle se sent le plus utile : www.benevolat.fr

Un peu partout, des solidarités de voisinage se mettent en place spontanément ou le soutien d'associations telles que Voisins solidaires.

La plateforme En première ligne, réseau d'entraide dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, propose de mettre en lien les travailleurs et travailleuses "en première ligne" ainsi que les personnes faisant partie des population à risque avec des citoyennes et citoyens désireux de participer à cet élan de solidarité.

Des initiatives pour accompagner des personnes vulnérables

Vulnérabilité alimentaire

Dans ce contexte exceptionnel, le Département du Val-de-Marne a fait dons de ses denrées alimentaires à certaines associations du territoire dès l’appel au confinement (Banque alimentaire, Restos du cœur, Secours populaire de Villejuif, épicerie solidaire, etc.).

Continuité de l'aide alimentaire

Des maraudes, des remises de colis se poursuivent dans les sections du Secours populaire, notamment dans le Val-de-Marne par de petites équipes de salariés volontaires et de bénévoles. Le Secours Populaire Français a besoin d’un soutien financier et lance un appel aux dons. Il appelle toutes les personnes le désirant à soutenir financièrement par des dons ses fédérations, ses comités, sa structure nationale. Il a aussi besoin de renfort de bénévoles afin de poursuivre et de renforcer ses missions de solidarité.

Prendre contact par téléphone au 01 49 83 00 05 ou par couriel : contact@spf94.org

Les Restos du Cœur mettent tout en œuvre pour continuer à aider les personnes les plus démunies. Pour faire face à cette situation, là encore, l’association a besoin de bénévoles en renfort avec des profils spécifiques mais également juste de personnes avec du temps (toutes durées) et de l’énergie pour des missions simples telles que des missions de manutention, le transport de denrées, la préparation de colis et paniers repas, la distribution alimentaire, la gestion d’appels téléphoniques. Les besoins en bénévoles de renfort sont différents selon les centres des Restos du Cœur et sont gérés localement par les associations départementales. Une attestation de bénévolat sera délivrée le temps de la mission en complément de l’autorisation dérogatoire de circulation.

Dans le Val-de-Marne, prendre contact avec les Restos du cœur Val-de-Marne au 01 43 91 61 90 ou par courriel : ad94.siege@restosducoeur.org

Aide aux personnes âgées

Les Petits Frères des Pauvres sont pleinement mobilisés pour garantir leur mission première : la lutte contre l’isolement des personnes âgées, tout en adaptant leurs actions. Dans la situation de confinement actuel, la situation des personnes âgées isolées s’est aggravée.

Les Petits Frères des Pauvres se mobilisent pour :

Faire des courses, aller chercher des médicaments

Commander et faire livrer des courses via Internet

Préparer le repas à domicile et le livrer chez la personne

Renforcement des appels téléphoniques aux personnes âgées

Accueil des personnes âgées en situation de précarité

Renforcement des équipes de la ligne téléphonique Solitud’écoute Pour maintenir le lien social avec les personnes âgées, l'accompagnement téléphonique est maintenu. Pour toutes les personnes âgées qui ressentent de la solitude, la ligne d'écoute téléphonique Solitud'écoute est accessible gratuitement au 0 800 47 47 88, le numéro est ouvert tous les jours de la semaine de 15h à 20h, y compris les jours fériés.

Pour les personnes âgées en grande précarité, les équipes maintiennent des accueils sur rendez-vous afin de garantir l'accès au logement, le maintien des droits et l'accès aux besoins de première nécessité.

D’autres solutions sont proposées à distance en matière de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et de lutte contre l’isolement. Happy Visio propose ainsi un programme de conférences ludiques et conviviales, disponibles gratuitement pour tous les seniors, adapté aux personnes à domicile mais également en résidence ou en EHPAD (conférences, activité physique, quiz et jeux de mémoire, nutrition, bien-être et gestion du stress, formations au numérique… En savoir plus happyvisio.com (code ENSEMBLE)

Enfin, l’entreprise sociale et solidaire Hypra et l’association Au bout du fil, acteurs de l’inclusion numérique, propose à nos aîné.es de rester actifs, actives et stimulé.es durant cette période de confinement en intensifiant les formats d'ateliers distanciels.

Quels sont les thèmes abordés ?

70 et + et pas d'ordinateur, pourquoi s'y mettre ?

Internet : comment en tirer parti en toute sérénité ?

Conseil à l'équipement numérique : tablettes, téléphones, ordinateurs, que choisir ?

Ma vue ou mon ouïe se dégrade : comment rester actif et heureux grâce au numérique ?

Qui peut en bénéficier?

Tous les + de 60 ans GIR 5 et GIR 6 qu'ils soient dans une Résidence Senior ou Autonomie, chez eux, ou par l'intermédiaire d'une association.

Violences conjugales

En période de confinement, "il n'est pas interdit de fuir" . Les mesures de confinement instaurées pour limiter la propagation du coronavirus font craindre aux militants associatifs une flambée des violences conjugales. L’association Tremplin 94 ne propose plus d’entretien dans ses locaux mais assure une continuité de service pour les femmes victimes de violences conjugales au téléphone ou via courriel. Il faut rappeler qu'être confinée chez soi avec un homme violent est dangereux. Il est déconseillé de sortir. Il n'est pas interdit de fuir.

Les numéros pour aider :

Tremplin 94 : 01 49 77 10 34 (courriel : tremplin94@orange.fr)

Le 115 pour la mise en sécurité

Le 17, les services de police ou le 112 à partir du téléphone portable

Le 3919, Violences Femmes Info Numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de violences.

Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF 94) reste joignable par téléphone. Pour toutes questions juridiques, il est possible d’appeler aux heures d’ouverture administratives le 06 28 13 92 86 ou le 07 85 24 31 27 ou adresser un courriel à victimes.cidff94@gmail.com.

Violences intra-familiales – protection de l’enfance Numéro national de prévention et de protection de l’enfance : 119 (numéro gratuit, accessible 24h/24H et 7j/7 pendant cette période de confinement)