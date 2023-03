Décrochez le Trophée associatif « Initi’aCtives » de l’Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne

L’UDAF a pour mission principale de représenter et défendre les intérêts matériels et moraux des familles de son département. Elle compte 40 associations adhérentes et regroupe plus de 5 000 familles, 265 bénévoles, 110 professionnels qualifiés… Basée à Boissy-Saint-Léger son action s’étend à toutes les communes du Val-de-Marne.

Trois initiatives pourront être récompensées par une aide financière allant jusqu’à 3.000€ et par une communication spécifique.

Pour qui ?

Cet appel à candidature s’adresse à toute association Val-de-Marnaise qui propose une action concrète aux familles en termes d'amélioration de leur quotidien. L'action peut concerner l'appui ou l'accompagnement à tous les âges de la vie : petite enfance, adolescence, adulte, parents, personnes âgées.

Quels critères d’éligibilité ?

La réponse à un besoin identifié

La capacité à reproduire cette action

Le nombre de personnes concernées par l'action

Comment ?

Le dossier de candidature, disponible sur le site internet de l’UDAF est à retourner par courriel ou par courrier à l'adresse suivante Service Vie Associative / UDAF du Val-de-Marne / 4 A boulevard de la gare / 94470 BOISSY-SAINT-LEGER, avant le 30 avril 2023, accompagné des statuts de l’association déposés en préfecture et dûment signés.

La remise des prix aura lieu lors de l'Assemblée Générale de l'Udaf du Val-de-Marne le 26 juin 2023.