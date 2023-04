Défiscalisation des dons, pourquoi, comment ?

Afin d’encourager la générosité du public et des entreprises auprès des associations, les donateurs peuvent bénéficier d’une défiscalisation de leurs dons sous certaines conditions.

Les critères de reconnaissance de l’intérêt général

L’article 200 du code général des impôts prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les dons et versements, effectués par les particulier, contribuables domiciliés en France, au profit "d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique (…)".

L’article 238 bis concerne les dons des entreprises, et reprend les mêmes critères.

Les services fiscaux ajoutent les conditions suivantes :

Les activités de l’association ne doivent pas être réservées à un cercle restreint de personnes.

L’association doit avoir une gestion désintéressée : les dirigeants bénévoles ne retirent aucun avantage direct ou indirect de leur fonction.

La part des activités lucratives dans les ressources de l’association doit rester accessoire et ne pas s’apparenter à celle d’une société commerciale. Il convient de mettre en évidence la part du bénévolat.

La reconnaissance d’intérêt général : comment faire ?

Vous avez ici deux possibilités :

Vous auto-déclarer d’intérêt général, après examen minutieux de la situation de l’association,

Demander l’avis des services fiscaux, en remplissant une demande de rescrit fiscal mécénat.

Vous devez envoyer le formulaire aux services fiscaux, par lettre recommandée avec avis de réception, en renseignant les informations relatives à votre association, dans les espaces prévus à cet effet.

N’oubliez pas de joindre une copie de vos statuts ainsi que :

Les contrats ou conventions diverses conclus par l'organisme (baux, conventions passées avec les entreprises, conventions régissant le versement de subventions…) ;

Les procès-verbaux de délibération en assemblée générale ou extraordinaire et rapports d'activité ;

Les budgets détaillant les principaux postes de recettes et dépenses pour les trois derniers exercices (en cas de début d'activité, le document prévisionnel) ;

Les brochures et plaquettes ou documents détaillant l'activité de l'association.

A envoyer à l’adresse suivante :



DDFiP du Val de Marne

Division des Affaires Juridiques

1 Place du Général Billotte

94040 CRETEIL Cedex

Tél : 01 43 99 36 34

Suite à l’envoi de ce formulaire, l’administration vous fera parvenir un accusé de réception. Vous devriez recevoir une réponse écrite, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception avant 6 mois.

Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois, la réponse est considérée comme positive.

Si l’administration fiscale émet un avis négatif, l’association dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de réception du courrier de refus, pour solliciter un second examen de sa demande. En cas de nouveau refus et en dernier recours, l’association peut demander à être entendue par le collège d’experts pour formuler un avis sur la demande de second examen de rescrit.

Vos interlocuteurs :

Pour toute question relative aux règles fiscales, vous pouvez contacter l’un des correspondants association de l’administration fiscale du Val-de-Marne (dgfip94).

Vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire de rescrit ou de reçu fiscal ? Contactez Proj’aide pour prendre rendez-vous avec une conseillère technique, ou inscrivez-vous prochainement à une formation sur la fiscalité des associations.

La délivrance des reçus fiscaux : un modèle-type disponible

Le reçu fiscal délivré par l’association constitue la preuve fiscale pour le donateur qu’il a bien effectué un don.

Chaque reçu édité par l’association doit respecter des obligations de contenu et de forme. Vous trouverez en lien un modèle de reçu fiscal.

La déclaration des dons aux services fiscaux : une obligation depuis 2021

La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République fixe de nouvelles obligations aux associations, notamment en matière de dons.

L’article 18 renforce le contrôle fiscal des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à réduction d’impôt pour les donateurs (contrôle sur place, délais…). Ces contrôles pourront être l’occasion de vérifier l’éligibilité à l’intérêt général.

L’article 19 crée une nouvelle obligation déclarative pour les organismes qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs : les associations recevant des dons sont tenues de déclarer chaque année à l’administration fiscale le montant global des dons.

Cette règle s’applique aux documents délivrés pour les dons et versements reçus, à compter du 1er janvier 2021.

L’absence de déclaration dans les trois mois de la clôture de l’exercice, pour la deuxième année consécutive, est punie d’une amende d’un montant de 1 500 €.