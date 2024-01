Demander l’aide juridictionnelle pour mon association

Que dit la loi ?

Dans la loi du 10 juillet 1991, il est écrit que « les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle ». […] et que « son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non-lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes. » Les ressources prises en compte sont celles de l’année précédente.

L’aide juridictionnelle peut être accordée pour la totalité ou une partie d’une procédure judiciaire, l’exécution d’une décision de justice ou une transaction en dehors d’un procès quelle qu’en soit l’issue. Attention, l’aide juridictionnelle prend en charge uniquement les frais non couverts par votre assureur.

Par ailleurs, elle donne droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics dont la procédure requiert le concours.

Pour pouvoir y prétendre, il faut :

Que le siège social de l’association soit en France,

Que l’action engagée n’apparaisse pas irrecevable ou sans fondement,

Ne pas disposer de ressources suffisantes.

En cas d’aide juridictionnelle totale, l’association ne supporte aucun frais. En cas d’aide juridictionnelle partielle l’État ne prend en charge qu’une partie des frais, en fonction des ressources de l’association.

Comment la demander ?

Les demandes sont examinées au cas par cas par le bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) sollicité. Il se fonde sur l’importance du litige au regard de l’intérêt général.

Pour adresser sa demande, il faut compléter le formulaire CERFA 15628*02 et fournir des pièces justificatives. Le dépôt se fait soit auprès du BAJ du tribunal le plus proche du siège social de l’association, soit auprès de celui chargé de l’affaire. La réponse est notifiée par courrier.

Où obtenir de l’aide pour remplir le formulaire ?

Vous pouvez être aidé dans l’un des 2000 point-justice présents sur le territoire. Pour trouver le point-justice le plus proche de chez vous, consultez la page : www.justice.fr/actu/point-justice ou composez gratuitement le 3039.

Point-justice - Point d'accès au droit bureau d'aide juridictionnelle de Créteil

Tribunal judiciaire de Créteil

Place du Palais

94000 CRÉTEIL

Tél : 01 49 81 16 00