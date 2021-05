Demandez le label Alice Milliat

Pourquoi un label ?

Alice Milliat fut la cofondatrice et présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives de France, reconnue comme l'une des plus grandes militantes du combat pour la reconnaissance du sport féminin au niveau international.

La Fondation Alice Milliat (FAM) a pour objet l’exposition médiatique et la promotion du sport au féminin. Elle aide à concrétiser des projets favorisant l’activité physique des jeunes filles, l’insertion sociale par le sport, la recherche d'un sport plus inclusif et le développement des pratiques handisport.

Elle apporte un soutien financier et technique aux associations suite à des appels à projets. Le label est un outil de valorisation permettant d’œuvrer efficacement à la promotion du sport féminin.

Comment l’obtenir ?

Téléchargez le guide et remplissez le formulaire de demande (bien lire les consignes). Envoyez-le par courriel.

Les critères :

Etre une association de droit français, une fondation ou un organisme public,

Avoir un projet cohérent avec ses objectifs et ses moyens sur la durée

Le projet doit intégrer pleinement une démarche en faveur du sport féminin, la féminisation du sport et la mixité

Une demande de labélisation ne cautionne pas un financement immédiat mais favorise et cautionne une démarche de demande de financement.

Quelle échéance ?

Le comité exécutif de la FAM se réunit très régulièrement et définit l’attribution du label.

Pour plus de renseignements : 20 rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris / Tel: 06.03.84.37.26 / Courriel