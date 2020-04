Des ateliers à distance pendant cette période exceptionnelle

Vous avez envie, ou besoin, de mettre en partage vos ressentis et réflexions autour de la crise que nous traversons ? De trouver des astuces pour y voir plus clair ? Inscrivez-vous à un atelier spécial « confinement/déconfinement » en mai, à distance bien entendu !

Au programme, deux sujets :

Sujet 1 : Comment communiquer en période exceptionnelle ?

Date: Mardi 5 mai de 9h30 à 12h30

L’objectif : échanger sur vos difficultés, vos réussites et réfléchir ensemble à une feuille de route pour les semaines et mois à venir. Nous consacrerons également un temps à la manière d’adapter la communication de l’association et aux moyens humains et techniques nécessaires à mettre en place pour y parvenir.

Sujet 2 : Comment gérer ses émotions et son stress en période exceptionnelle ?

Date : Mardi 12 mai de 9h30 à 12h30

Vous découvrirez les trucs et astuces pour mieux vivre le confinement et sa sortie progressive, et pour trouver ou retrouver de l’énergie associative !

Pour vous inscrire

Le nombre de participant.es est limité à 8.

L'inscription est obligatoire, par courriel ou par téléphone : 01 49 56 85 37.

Après confirmation de votre inscription, une conseillère technique de Proj’aide ou le formateur vous contactera pour régler les questions techniques relatives à la mise en place de la visio-conférence.