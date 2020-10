Des formations Proj’aide en langue des signes française

Le Département souhaite rendre accessible les services d’accompagnement des bénévoles, des porteurs et porteuses de projets associatifs aux personnes en situation de handicap. Le service Proj’aide propose en cette fin d’année deux formations en langue des signes française (LSF).

Les personnes en situation de handicap doivent être soutenues dans leur choix de s’engager dans des associations.

Plus encore que pour d’autres, un accompagnement est nécessaire pour améliorer les connaissances et compétences indispensables à un engagement citoyen.

Dans un souci constant de répondre aux besoins des acteurs et actrices du monde associatif, le service Proj'aide souhaite aujourd’hui rendre ses formations accessibles aux bénévoles sourdes et sourds, malentendantes et malentendants.

Deux formations seront proposées avec une traduction en Langue des Signes Française (LSF) :

- Samedi 21 novembre 2020, de 9h30 à 12h30 : « Rôle et responsabilité des membres du bureau »

- Mardi 8 décembre 2020, de 9h30 à 17h : « Organiser une recherche de financements publics et privés »

Vous êtes intéressé ou intéressée par ces thématiques ?

Inscrivez-vous en envoyant un message à Proj'aide.

Un maximum de deux bénévoles sourdes et sourds, malentendantes et malentendants par association pourra être accueilli.

En 2021, d’autres formations seront adaptées en Langue des Signes Française (LSF). Soyez vigilantes et vigilants, vous en serez informés et informées via nos supports de communication !

Ces formations restent ouvertes à tous les bénévoles ou porteurs ou porteuses de projets val-de-marnais et val-de-marnaises.