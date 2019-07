Des locaux –presque- gratuits pour des projets collectifs !

Développer l’agriculture urbaine et promouvoir la permaculture et les circuits courts pour favoriser une meilleure alimentation pour tous (en lien avec l’activité de permaculture déjà développée par la ville de Paray-Vieille-Poste sur le site de Saint-Chéron qui alimente leur restaurant municipal et avec l’ambition de la ville de créer, à plus long terme, une régie agricole publique) ;