Des nouveautés au programme pour les associations du Val-de-Marne

Le nouveau programme de formations du service Proj’aide est en ligne. Vous pouvez vous inscrire dès six semaines avant la date de la formation visée. Les formations sont ouvertes aux porteurs de projets et aux bénévoles des associations du Val-de-Marne.

Des formations en LSF et un accueil sur mesure

Tout au long de l’année, afin d’accueillir le plus grand nombre de bénévoles, le service Proj’aide propose des formations interprétées en Langue des Signes Française (LSF). Elles sont signalées par des pictogrammes dans le programme. Le service départemental Proj’aide a rejoint les nombreux services du Département équipés du logiciel ACCEO. L’accueil et l’accompagnement en rendez-vous par Proj’aide seront désormais possibles pour les bénévoles, porteurs de projet sourds, malentendants ou aphasiques grâce à cette application.

Des formations près de chez vous

Conscient qu’il n’est pas toujours facile de se déplacer jusqu’aux locaux de Créteil, le Département propose également des formations dans différentes villes du Val-de-Marne. Elles sont mises en place en coopération avec les services de la vie associative des villes et sont annoncées au fur et à mesure de l’année : dans cette newsletter et sur le site Internet du Val-de-Marne. Ces formations sont aussi l’occasion de se réunir et de rencontrer d’autres associations locales, et, pourquoi pas, d’initier des projets de coopération !

Présentiel ? Distanciel ?

Les formations de la rentrée, et jusqu’à nouvel ordre, seront dispensées à distance car les conditions réglementaires en vigueur ne permettent pas de les maintenir à Proj’aide. Néanmoins, dès que les conditions le permettront, elles seront de nouveau accueillies dans nos locaux, Immeuble Echat au 121, avenue du Général de Gaulle à Créteil.

Rendez-vous autour du numérique

Bien utiliser les outils numériques est vital pour votre association ? Si vous cherchez des réponses à vos questions autour du numérique, une conseillère technique peut vous accompagner en trouvant des solutions adaptées à vos besoins et à votre situation spécifique. Renseignez-vous à l’accueil ou auprès de votre conseillère référente.

N’hésitez pas prendre contact avec le service Proj’aide par téléphone au 01.49.56.85.37, par courriel ou sur place au 121, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Echat – 94000 Créteil de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (fermeture au public le mardi matin).