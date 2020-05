Des outils pour avancer : communiquer en période exceptionnelle

Voici une synthèse des échanges entre les bénévoles et Olivier Abdellaoui, formateur en communication à Trans-faire.

Le formateur a rappelé les objectifs de cet atelier :

Identifier les questions propres à cette période exceptionnelle, au confinement/déconfinement, et tenter d’y répondre.

Poser les bases d’un plan d’action de communication

Organiser, clarifier ce que les associations souhaitent mettre en place.

Les associations présentes interviennent dans les secteurs suivants : sport (tir-à-l ’arc, football), ateliers créatifs et pédagogiques (couture, anglais), initiatives de proximité et lien social.

Les participantes et participants ont fait part de leurs interrogations :

Comment communiquer quand on est dans le flou ? Quid de la reprise des activités ? Quand l’association ouvrira-t-elle de nouveau ?

Quid du remboursement des cotisations ? Cette dernière question, qui ne relève pas de la communication, a fait l’objet d’un article dans une précédente newsletter de Proj’aide.

Quelle est la responsabilité de l’association en cas de réouverture ? Cette question d’ordre juridique sera abordée dans une prochaine newsletter.

Les premières remarques et questions à se poser pour pouvoir réfléchir à la communication de l’association

Faut-il communiquer quand on n’a pas de réponse ?

Même s’il n’y a pas d’informations sécurisées ou de réponses stabilisées, on peut :

Expliquer que l’association est dans la réflexion pour la poursuite des activités

Interroger les adhérents, les associer à la réflexion. Autrement dit, faire savoir que l’association a envie de retrouver ses adhérents, mais dans des conditions sécurisantes pour tous et toutes.

L’association a le droit de ne pas avoir de réponse, mais il est important de continuer à maintenir un lien avec les adhérentes et les adhérents en expliquant que le bureau essaie de trouver des solutions. Il faut montrer que l’association est proactive.

Maintenir le lien avec les adhérentes et adhérents, les associer

Plus l’association est en lien avec les adhérentes et adhérents, plus il sera aisé de trouver des solutions qui font consensus. L’association peut les interroger à propos de :

la manière dont ils et elles vivent la situation : cela montre que l’on se soucie d'eux

ce qu’ils et elles attendent de l’association

Quelles informations donner ? Que peut-on rappeler ? Comment garder le lien ?

La question de la transparence est primordiale. Ce n’est pas qu’on ne veut pas communiquer, c’est que l’on ne peut pas, car on est dépendant des directives gouvernementales, de la municipalité, par exemple, d’une fédération éventuellement, et de l’association.

Quels messages transmettre ?

Comment amène-t-on l’information? Quelle formulation adopter ? Il s’agit d’être constructif, de ne pas « sombrer » dans le tout négatif.

Communication sur le confinement/déconfinement, qui génère de nombreuses interrogations, à tous les niveaux : sécuriser, communiquer sur les étapes de la reprise progressive.

Communication sur ce que fait l’association pendant la crise : les nouvelles activités, l’adaptation des activités habituelles, le « ménage de printemps » entrepris au sein de l’association pour faire ce qu’on n’a pas le temps de faire d’habitude : archiver, réfléchir à la circulation et l’organisation de l’information, au projet associatif, ou encore aux adaptations qui seront surement nécessaires dans les prochains mois.

Un fichier « Communiquer en période exceptionnelle » se trouve ci-dessous. Il peut vous aider à réfléchir et agir, en répondant aux questions suivantes :

Comment mes adhérentes et adhérents vivent la situation ?

Qu'est-ce que qu'ils et elles attendent de nous ?

Quel message je souhaite transmettre à mes adhérentes et adhérents et éventuellement salariées et salariés? Que peut-on leur proposer pour les aider?

Que peut-on faire pour améliorer le fonctionnement global de notre association ?

Quelles sont les attentes de nos partenaires ? Que peut-on proposer ?

Que peut-on proposer pour aider en général ?

Si vous avez besoin d’y voir plus clair, n’hésitez pas à demander un rendez-vous avec votre conseillère technique ou en contactant l’accueil du service public départemental pour les associations, Proj'aide : par mail ou au 01 49 56 85 37.