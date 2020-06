Des outils pour avancer…Comment animer une équipe de bénévoles dans le contexte actuel ?

L’intervenante, Nathalie Gachet d’Excellens Formation, a animé la formation de manière participative à l’aide d’images et de questions-réponses.

Les attentes des associations à l’issue de cette formation étaient d’obtenir des outils pour donner envie aux bénévoles de s’impliquer davantage dans l’association mais aussi de les mettre en confiance et de créer un esprit d’équipe.

Pour savoir comment animer une équipe de bénévoles, il est important de comprendre les notions-clés :

Un ou une bénévole est une personne qui s’engage librement pour mener une action non rémunérée, en dehors de son temps professionnel et familial

L’animation représente l’ensemble des moyens mis en œuvre pour féderer les bénévoles

Manque de temps, démobilisation, crainte des responsabilités ou des risques liés au contexte, coûts, etc. Les obstacles à l’engagement sont nombreux !

Que ce soit à distance ou en présentiel, l’animation de l’équipe doit trouver un juste équilibre entre la question organisationnelle (les projets à construire, les objectifs à atteindre, etc.) et la convivialité.

Elle se fait en 4 étapes :

Organiser les contributions de l’équipe

Fédérer autour du projet

Développer la cohésion

Valoriser les compétences

Organiser les contributions de l’équipe

Il s’agit ici de faire un état des lieux, selon un projet, des compétences, des envies et la disponibilité des bénévoles afin de mieux structurer l’organisation.

Pour ce faire, il est possible de co-rédiger une charte, un guide de fonctionnement interne dans le respect des règles sanitaires, un organigramme avec les tâches de chacun et chacune et un calendrier des actions ainsi que des fiches missions.

L’intervenante précise qu’à la fin de cette étape, il est primordial d’informer les bénévoles des modalités d’organisation (activité et gouvernance) mais aussi d’être à l’écoute des bénévoles via leurs retours d’expérience.

Fédérer autour du projet

Pour fédérer autour d’un projet associatif, la communication est la clé. Elle permet de mobiliser sur les valeurs, les objectifs et les perspectives et peut donner envie de s’engager dans l’association. Que ce soit lors des réunions en visio-conférence, via les réseaux sociaux ou par lettre d’information, les dirigeantes et dirigeants rappellent les réussites partagées en rappelant les objectifs à atteindre.

Développer la cohésion

La cohésion se développe en tissant des liens entre les différents membres de l’association. Vous pouvez créer des sous-groupes de travail autour des thèmes dans lesquels agit l’association, encourager des binômes sous forme de mentorat ou encore favoriser la délégation : en plus de développer un esprit d’équipe par groupe et de manière plus globale, cette étape permet aux dirigeantes et dirigeants de lâcher du lest et de responsabiliser les membres.

Valoriser les compétences

Valorisation de l’investissement des bénévoles sur les réseaux sociaux, les rapports d’activité ou appels à projets mais aussi à travers les dispositifs suivants :