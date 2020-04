Des outils pour avancer…Repensez votre projet associatif

Brève définition

Le projet associatif fait le point sur le présent et le futur de l’association. Il est le fruit d’une réflexion collective sur ses valeurs, sur ce que souhaitent réaliser ses membres et sur la manière dont ils veulent le faire. Il répond ainsi à trois questions principales :

Qui sommes-nous ?

Vers quoi voulons-nous aller ?

Comment voulons-nous y aller ?

Quel est l’intérêt d’écrire un projet associatif ?

On réfléchit ensemble, membres dirigeants, bénévoles actifs et actives, adhérentes et adhérents, salariées et salariés.

On crée de la cohésion et on détermine ensemble des objectifs communs.

On (ré)affirme la raison d’être de l’association, ses valeurs, et on donne du sens aux actions. On s’interroge sur les points forts et les points à améliorer : dans le fonctionnement, les actions, ou encore le partenariat.

On fixe une « feuille de route » pour les années à venir.

On le fait évoluer, on l’ajuste pour le mettre en phase avec la vie de l’association.

Quand s’écrit-il ? Quelle forme prend-il ?

Il peut s’écrire à la création de l’association, ou plus tard (il n’est jamais trop tard !) ; en période de croisière (amélioration/développement) ou en période de crise (se recentrer sur l’essentiel/changer de cap). Aucune forme n’est imposée, elle dépend notamment de la volonté des membres et de la dimension de l’association. Ainsi, il peut se présenter sous la forme d’un tableau synthétique, ou bien d’un document plus long, illustré ou non.

Proj’aide vous propose ci-dessous une trame de projet associatif et quelques exemples existants.

Quelles sont les principales étapes de sa mise en place ? Comment avancer ensemble à distance ?

Un projet associatif ne naît pas en un clic ! Trois grandes étapes vont se suivre et peuvent s’étirer sur plusieurs années.

S’entendre sur le projet

Il s’agit ici de réaliser un état des lieux au sein de l’association (l’organisation, les activités, avec les forces et difficultés rencontrées), de réfléchir aux perspectives et d’écrire le projet. Dans l’immédiat, prenez le temps pour réaliser cette première étape incontournable ! Vous pouvez organiser des temps d’échanges collectifs grâce aux outils d’audioconférence ou de visioconférence : framatalk, infomaniak, join.me, WhatsApp, Skype, Klaxoon, Zoom, Discord, etc.

Vous pouvez également vous organiser en partageant vos documents en ligne : Trello, Framasoft, AssoConnect, Googledrive...

Mettre en œuvre

Une fois les grandes lignes fixées pour les années à venir, vous pourrez établir un plan d’action : que devons-nous faire, que devons-nous améliorer pour parvenir aux objectifs fixés ?

Evaluer

Une fois les actions mises en place, n’oubliez pas d’évaluer leurs effets ! Proj’aide vous proposera un article détaillé sur ce point dans une prochaine newsletter.

Quelles sont les principales conditions de réussite ?

S’organiser : qui pilote ? Comment communiquer ? Quels outils utiliser ? Faire participer, partager, écouter, co-construire. Ne pas être pressé, imaginer des étapes dans la mise en œuvre. Penser à l’évaluation partagée : quels peuvent être les indicateurs qui permettraient d’évaluer ensemble le projet ?

Bénévoles, la parole est à vous ! Appel à témoignages

Vous avez envie de nous faire part d’expériences réussies dans votre organisation associative ? N’hésitez pas à nous envoyer un message, nous vous donnerons la parole dans les prochaines newsletters !