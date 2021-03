E-matinale : Comment monter un projet associatif étudiant en temps de crise ?

Le contexte sanitaire actuel dégrade fortement les conditions de vie des étudiantes et des étudiants, « Vie étudiante, vie associative, vie privée, tout est au ralenti ». Pourtant, beaucoup de bénévoles s’engagent et s’interrogent sur la meilleure façon de monter leurs projets associatifs étudiants. Ce sujet vous intéresse ? Ne manquez pas la e-matinale du 12 mars prochain.

Malgré les difficultés engendrées par la crise, des initiatives voient le jour, que ce soit en faveur de projets solidaires à l’échelle locale ou à l’international. Mais il n’est pas toujours facile de se lancer ou de s’y retrouver. Comment trouver un accompagnement ? Comment adapter son projet au contexte ? A qui s’adresser ?

Si vous êtes à la recherche de conseils ou de pratiques inspirantes pour monter votre projet solidaire étudiant, participez à la e-matinale proposée par le service départemental Proj’aide le vendredi 12 mars 2021 de 9h à 10h15, en visioconférence.

Intervenantes et intervenants

Laure Simoutre, chargée du développement de la vie associative, Service Vie de Campus/ Université Paris-Est Créteil (UPEC)

Marie Bardin, chargée de la vie institutionnelle et des relations extérieures - Association des études et du développement (AED), Institut d'études du développement de la Sorbonne (IEDES)

Christophe Ambroise, chargé de projets « enseignement supérieur, recherche, innovation », Direction de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation Sociale, Département du Val-de-Marne

Témoignages :

Apolline Denais et Lorenzo Biagini, présidente et président de l’Association des Etudes et du Développement (AED)

Un bénévole de la Fédération des Associations de Créteil (FAC)

Comment s’inscrire ?

Inscription obligatoire par téléphone au 01 49 56 85 37 ou par courriel.