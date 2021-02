E-Matinale : lutter contre la précarité alimentaire

Depuis le début de la pandémie, 1 million de Français et de Françaises ont basculé dans la pauvreté s’ajoutant ainsi aux 9,3 millions de personnes qui vivaient déjà sous le seuil de pauvreté. Intérimaires, artisans, auto-entrepreneurs, étudiants... Selon les Restos du cœur, le recours à l’aide alimentaire a augmenté de "plus de 30%" dans les grandes métropoles en période de confinement.

Partout en France, des réponses émergent pour faire face à cette précarité alimentaire. Vous souhaitez vous lancer dans un projet d’aide alimentaire ou l'avez récemment fait ? Vous ne connaissez pas bien le cadre dans lequel une initiative d’aide alimentaire peut se développer et souhaitez en savoir plus ? Une habilitation est-elle nécessaire ? Comment récupérer des dons en nature ?

Proj’aide vous propose une e-Matinale pour aborder les questions qui jalonnent votre projet.

Rendez-vous le 12 février prochain, de 9h à 10h15 en visio-conférence.

Intervenants et intervenante : M. Kaïss ZAHOUM - Inspecteur de l'action sanitaire et sociale à la La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL), M. Michel BAIF – représentant de la Banque alimentaire 94 –et Mme Olivia VANGI de l’association KIDS ESPOIR.

Inscription obligatoire au 01 49 56 85 37 ou par courriel.