Ecole d’été : inscrivez-vous !

Séance de rattrapage… pour celles et ceux qui n’ont pas pu, faute de temps, assister à une formation pendant l’année. Les plus demandées sont planifiées cet été. À vos agendas !

Vous voulez…

…créer une association

Formation le jeudi 4 juillet de 14h à 17h

Vous souhaitez mener à bien un projet sous la forme associative. Est-ce le bon statut ? Qu’est-ce qu’une association loi 1901 ? Quel est son fonctionnement ? Quelles sont les démarches à effectuer ? En savoir plus

…construire un projet avec méthodologie

Formation le vendredi 5 juillet de 9h30 à 17h

Avoir une idée c’est bien, mais comment passer de l’idée au projet ? Quelles sont les étapes à ne pas oublier ? Comment constituer un dossier pour présenter un projet ? Comment développer un argumentaire efficace ? En savoir plus

…connaître les bases de la comptabilité

Formation le lundi 8 juillet de 14h à 17h

La comptabilité associative ne s’improvise pas ! Vous êtes novice et souhaitez vous familiariser avec la comptabilité tout en douceur ? Comment enfin appréhender la logique et le vocabulaire comptables ? Quel type de comptabilité adopter ? En savoir plus

…organiser une recherche de financements publics et privés

Formation le mardi 9 juillet de 9h30 à 17h

Les ressources de l’association ne permettent pas toujours de développer pleinement ses activités. Quels financements peut-on solliciter ? Comment chercher les organismes financeurs correspondant au projet, à l’activité ? Quelles sont leurs attentes ? En savoir plus

…communiquer sur les réseaux sociaux, une opportunité pour votre association

Formation le mercredi 10 juillet de 9h30 à 17h

Être présent sur les réseaux sociaux, vous y pensez pour votre association. Comment développer sa notoriété et valoriser son activité via les réseaux sociaux ? Comment concrètement gérer et faire vivre un profil Facebook ou Twitter ? Comment gérer sa réputation numérique ? En savoir plus