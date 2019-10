Elargissement de l’expérimentation du Pass Culture au Val-de-Marne : pourquoi pas vous ?

Comment ça marche ?

Il s'agit d'une application sur laquelle les jeunes peuvent réserver des propositions artistiques et culturelles, gratuites ou payantes. Ils bénéficient pour cela d'un portefeuille numérique de 500 €.

Qui peut s’inscrire ?

Toutes les structures sont les bienvenues, qu'elles soient publiques ou privées (entreprises, associations, etc.). Il s'agit pour vous de rendre plus visibles et d'avoir un nouveau moyen de communiquer auprès de ces jeunes adultes, que ce soit pour des activités gratuites ou payantes. Le dispositif n'est cependant pas à la charge des acteurs qui sont remboursés à 100% du montant des réservations effectuées via le pass Culture.

Comment faire ?

Dès maintenant, vous pouvez créer un compte et poster vos propositions.Rendez-vous sur https://pro.passculture.beta.gouv.fr/inscription, muni de votre numéro de SIREN, et renseignez les quelques champs nécessaires pour créer votre compte professionnel. L’inscription sur la plateforme est gratuite et sans engagement.

Quelles activités sont éligibles ?

Cours ou ateliers de pratiques artistique ou culturelle, cinéma, conférences culturelles, événements, spectacle vivant, etc.