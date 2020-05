En pleine crise, le Département s’engage en faveur des associations sportives !

Le monde du sport a été fortement fragilisé par la mise en confinement du pays. Et les conséquences de cette crise sanitaire risquent de se prolonger encore au cours des prochains mois. Face à ce contexte incertain et, parfois, inquiétant, le Département fait le choix de poursuivre sa politique volontariste de soutien en faveur des acteurs sportifs val-de-marnais.

En avril dernier, le Département a dû se résoudre à annuler la 54e édition des Jeux du Val-de-Marne. L’événement, qui rassemble chaque année près de 120.000 participants, parmi lesquels un grand nombre de scolaires, devait se dérouler du 2 au 21 juin.

Malgré cette annulation, le Département a voulu réaffirmer son attachement au sport pour toutes et tous. Afin de soutenir les structures sportives qu’il finance, le conseil départemental a voté, le 4 mai dernier, des versements anticipés de subventions en faveur des associations sportives locales, des ligues et des comités sportifs départementaux.

Ainsi, ce sont 409 associations et 7 comités départementaux qui ont bénéficié de cette disposition et ont reçu leur subvention annuelle plusieurs mois avant la date prévue, pour un montant total de plus de 769.000 euros.

Dès le 20 avril dernier, le Conseil départemental avait décidé d’aider le tissu associatif de proximité en anticipant le versement des subventions aux associations ayant des salariées et salariés, tous secteurs d’activités confondus.