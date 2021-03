Enquête sur la responsabilité des dirigeantes et dirigeants des associations

4152 responsables d’association ont répondu à l’enquête « Responsabilités du dirigeant bénévole », menée par Le Mouvement associatif, en partenariat avec Aesio mutuelle et appuyé par Recherches et Solidarités, fin 2020. L’objectif ? En savoir plus sur la façon dont ils et elles appréhendent et perçoivent leurs responsabilités, comment ils et elles sont accompagnés dans l’exercice de leurs fonctions et de quels outils ils et elles disposent pour les assumer. Voici une synthèse des réponses apportées.

Les ¾ des responsables connaissaient l’association avant de s’engager

Parmi les responsables, 40% étaient adhérentes, adhérents et 33% bénévoles. Seuls 25% se sont engagés comme dirigeant ou dirigeante, sans avoir de relation particulière avec l’association auparavant.

Ces réponses indiquent que les futurs dirigeants ou dirigeantes se comptent parmi les personnes participant déjà aux activités de l’association : des chiffres à retenir lorsque vous recherchez à renouveler ou étoffer les instances dirigeantes !

Le choix de rejoindre une équipe est dans la moitié des cas un choix personnel, pour participer aux décisions et s’impliquer davantage. 33% ont été sollicités par les membres en place, et 17% ont accepté d’être élus par manque de candidats et candidates ou pour soulager l’équipe en place.

Les responsables ont conscience de leurs responsabilités et elles sont nombreuses

Les responsabilités suivantes sont jugées les plus importantes :

mener à bien les actions de l’association,

veiller à une bonne entente/ambiance au sein de l’association,

assurer une bonne gestion, prendre les mesures nécessaires pour faire face au risque sanitaire,

veiller au respect de la réglementation (activités à risques, conformité, etc.),

répondre aux obligations sociales en qualité d’employeur/employeuse,

représenter l’association vis-à-vis des institutions et des partenaires,

répondre aux obligations statutaires de l’association, répondre aux obligations financières réglementaires.

Les dirigeants et dirigeantes se sentent plus particulièrement responsables lorsqu’ils organisent une action présentant des risques particuliers, effectuent des démarches administratives et présentent les bilans en assemblée générale.

Les responsables sont peu confrontés à des difficultés juridiques

Si les responsables se posent des questions juridiques au quotidien, leur responsabilité et celle de l’association ne sont heureusement pas souvent engagées.

18% des répondants déclarent avoir déjà été confrontés à des responsabilités juridiques pour les motifs suivants : un conflit au sein de l’association, un contrôle de l’administration, un accident de personnes, une faute grave d’un membre de l’association ou à une autre occasion.

Les responsabilités de chacun et chacune sont connues mais pourraient être plus claires au sein de l’association

Dans la moitié des associations répondantes, les responsabilités juridiques de chacun des dirigeants ou dirigeantes bénévoles sont définies dans des documents de l’association (statuts, règlement intérieur, compte-rendu d’AG, etc.). Pour 20%, le partage des responsabilités est flou, pour 13% les responsabilités sont connues sans être écrites, et 15% regrettent l’absence de formalisation.

Une grande majorité souhaiterait que les responsabilités soient davantage précisées afin que chacun et chacune soit bien informée des risques qu’elle ou il encourt (54%) et que les responsabilités soient mieux réparties entre les responsables (26%).

Les responsables ont besoin d’être informés et accompagnés dans l’exercice de leurs responsabilités

Afin de mieux prendre en compte leur responsabilité juridique, les responsables estiment avoir besoin de :

formations

ressources en ligne, en lien avec l’actualité juridique

diagnostic des situations à risques dans votre association

questions/réponses sur des sujets précis et ponctuels (hot line à développer ou à construire)

accompagnement de la part de services publics (Etat, collectivités...)

information détaillée de la part des compagnie d’assurances, à chaque avis d’échéance

accompagnement par une organisation (tête de réseaux, points d’appui à la vie associative...)

En conclusion, si les bénévoles associatifs ont majoritairement conscience de leurs responsabilités, elles et ils souhaitent une plus grande clarification des rôles au sein de l’association et être soutenus dans cette démarche.

