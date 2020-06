Enquêtes sur le secteur associatif : connaître vos difficultés pour pouvoir les relayer

Début mars, le Mouvement associatif et le Réseau national des maisons des associations (RNMA) lançaient une enquête pour mesurer les incidences de la crise sur le secteur associatif. 20.000 réponses ont été recueillies. Aujourd’hui, une nouvelle enquête est lancée pour approfondir les enseignements et relayer vos difficultés.

Résultats de la première enquête : le pouls du secteur associatif

6 chiffres sont à retenir :

- Les incidences économiques de la crise depuis mi-mars sur le secteur associatif sont estimées à environ 1,4 milliard d’euros de perte. Soient 400 millions d’euros pour les associations non-employeuses en termes de perte de recettes d’activités, auxquels il faut ajouter plus de 975 millions d’euros pour les associations employeuses sur la même période.

- 65% des associations ont été à l’arrêt ou le sont encore. Parmi elles, les associations sportives (76 %) et culturelles (65 %).

- 23% seulement des associations sont parvenues à maintenir une faible activité, les autres étaient en première ligne. Parmi celles qui ont pu maintenir plus de 20% de leur activité on retrouve les secteurs caritatif et social puisque respectivement 50% et 43% ont assuré leurs activités habituelles, en les adaptant aussi quelquefois.

- 81% des associations ont dû reporter ou annuler un événement. Cela concerne 90% des associations dans le secteur sportif et le secteur culturel. La majorité des associations dans ce cas de figure ont un budget entre 50 000 et 100 000 euros, cela touche donc particulièrement les associations petites et moyennes qui maillent le territoire.

- 21% des associations avaient à la mi-mars moins de 3 mois de trésorerie devant elles. Particulièrement touché, le secteur de l’environnement (43% des associations) mais également les associations du secteur social à hauteur de 40%. Cette problématique concerne tout particulièrement les associations employeuses puisque 28% d’entre elles avaient moins de 3 mois de trésorerie contre 14% pour les associations non-employeuses.

- 69% des associations employeuses ont fait une demande de recours au chômage partiel.

Une nouvelle enquête pour relayer vos difficultés

Les enseignements de cette première enquête ont permis de nourrir dès avril le plaidoyer du Mouvement associatif et d’obtenir des premières mesures gouvernementales, pour les subventions et l’accès au fonds de solidarité. Mais cela reste insuffisant au regard des difficultés, restant sans réponse, que les associations sont encore nombreuses à rencontrer.

C’est pourquoi aujourd’hui, à l’heure du déconfinement, au moment où votre situation et vos besoins évoluent, le Mouvement associatif et le RNMA lancent une nouvelle enquête.

Responsables associatifs salariés ou bénévoles (membres du bureau ou du conseil d’administration, dirigeantes salariées et dirigeants salariés d’une association), pour continuer à témoigner des difficultés que vous rencontrez, vous êtes invités à répondre à cette nouvelle enquête et à la relayer à votre tour.