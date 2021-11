Etablir un règlement intérieur

Vous souhaitez établir un règlement intérieur pour votre association mais vous ne savez pas par où commencer ? Le service Proj’aide vous aide à y voir plus clair.

Différents types de règlement intérieur existent : celui des associations sportives agréées, celui du personnel obligatoire pour les associations de plus de 20 salariés et celui qui est traité dans cet article, qui complète les statuts. Alors que les statuts fixent les principes de fonctionnement de l’association, le règlement intérieur est un document non obligatoire qui précise des modalités pratiques.

Avant-propos

L’association a la possibilité d’en établir plusieurs, selon ses activités et ses spécificités. En revanche, le ou les règlements intérieurs qu’elle rédige ne peuvent contredire les dispositions des statuts. Contrairement aux statuts qui nécessitent généralement de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour pouvoir les modifier et les valider, les modifications peuvent être de la compétence du conseil d’administration ou de l’assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur ne nécessite pas de formalité administrative et permet donc de la souplesse dans votre fonctionnement.

Quelques règles de rédaction

Pour l’établir, l’association doit l’avoir prévu dans ses statuts. Il est d’usage de trouver l’article « règlement intérieur » parmi les derniers articles des statuts avec, par exemple, la formulation « Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, qui le fait approuver par l’assemblée générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts ». Afin qu’il soit applicable à tous, le règlement intérieur doit être approuvé par l’assemblée générale et connu par tous les membres. Le règlement intérieur n’a pas de valeur juridique s’il évoque une importante règle de fonctionnement qui n’apparaît pas dans les statuts, ce sont bien les statuts qui régissent l’association.

Quelques conseils de rédaction

Bien que le règlement intérieur complète les statuts, il est conseillé de ne pas tout règlementer puisque les procès-verbaux des réunions de conseil d’administration ou d’assemblée générale sont suffisants pour faire appliquer une nouvelle décision. N’hésitez pas à le relire au moins une fois par an pour vérifier qu’il est toujours adapté à l’association et le cas échéant, le modifier. Quelques exemples d’articles Il est important de rédiger des articles qui sont propres aux particularités de l’association mais, à condition qu’ils viennent préciser les statuts, vous pouvez trouver quelques articles phares comme :

L’admission et l’exclusion

Les modalités de paiement de la cotisation

La pratique de certaines activités

Les modalités de réunions des instances de gouvernance

L’utilisation des locaux

Pour résumer, le règlement intérieur doit être rédigé par l’association qui en trouve l’utilité et qui s’engage elle-même à le respecter.