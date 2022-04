La Fonda, association reconnue d’utilité publique et « laboratoire d’idées au service des acteurs associatifs et de leurs partenaires », a conçu depuis plusieurs années le jeu « Faire ensemble 2030 ». Elle propose des séances de découverte : un moyen ludique pour les associations de réfléchir aux enjeux sociétaux, de coopérer et d’agir !