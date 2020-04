Foire aux questions

Cette FAQ destinée aux associations reprend les questions déjà traitées dans les newsletters précédentes et toujours d'actualité, au regard de la crise sanitaire actuelle.

INFORMATIONS NATIONALES

Où trouver des informations sur le COVID-19 ?

Questions/Réponses sur le COVID

Une plateforme téléphonique d'information : pour répondre à vos questions sur le Coronavirus Covid-19, sur les modes de transmission, les recommandations, les symptômes, etc.

24h/24 et 7j/7 au : 0800 130 000 (appel gratuit)

Où trouver des informations pour les associations et les salariées et salariés ?

Le ministère du Travail répond aux questions que se posent les employeurs et les salariés sur les mesures de protection à observer au travail, sur le télétravail, sur les outils mobilisables en cas de variation de l’activité (durée du travail, activité partielle – chômage partiel), etc.

Si mon association rencontre des difficultés, qui contacter en Val-de-Marne ?

La DIRECCTE Île-de-France

Contact : 01 70 96 14 15

La Chambre de Commerce et de l'Industrie Île-de-France :

Contact : 01 44 45 38 62

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat Île-de-France

Contact : 01 44 43 43 85

INFORMATIONS LOCALES

Quelles sont les mesures prises par le Département pour assurer la continuité de service public ?

Les services départementaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, les missions relevant des compétences départementales relatives aux urgences, à la prise en charge des personnes vulnérables et à la salubrité sont assurées. Cliquez ici pour des informations actualisées.

Le service public départemental Proj’aide est-il ouvert ?

Au regard des circonstances exceptionnelles dues à la crise du COVID-19, le service public départemental Proj’aide n’est plus en mesure de vous accueillir dans ses locaux à Créteil, jusqu’à nouvel ordre.

Pour assurer la continuité du service public, Proj’aide adapte son organisation et vous répond par téléphone au 01 49 56 85 37 ou par courriel, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Si vous avez des questions, il est possible de prendre un rendez-vous téléphonique avec une conseillère technique et/ou de communiquer par courriel avec elle.

Puis-je m’inscrire aux formations proposées par Proj’aide ?

Les formations du service Proj’aide sont annulées jusqu’à une date indéterminée. Toutefois, nous maintenons ouvertes les pré-inscriptions, en vue d’une reprise d’activité, sous réserve de confirmation.

PAR SECTEUR

Où trouver des informations sur le secteur sportif ?

Sur le site du ministère des sports et sur celui du Comité Départemental Olympique Sportif du Val-de-Marne (CDOS 94)

Où trouver des informations sur le secteur médico-social ?

L'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) met à disposition sur son site toutes les informations utiles sur une page dédiée actualisée.

Où trouver des informations sur le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) ?

Le service public départemental dédié à l’ESS réalise une newsletter à destination des acteurs du domaine : la lettre ESSaimons.

A l'échelle régionale, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) a mis en ligne une page information et ressources Covid-19 qui reprend les mesures communes ainsi que des rubriques par thématique et territoire.

Le programme DLA est porté par BGE-ADIL sur le Val-de-Marne. Son équipe vous informe également ici ou sur demande à cette adresse, vous inscrit à la newsletter.

Quelles aides pour le secteur culturel ?

Premières mesures du ministère de la culture en soutien au secteur culturel : Fonds de soutien et mesures d’urgence pour la filière musicale, le spectacle vivant…

Soutien aux professionnels de la culture : Mise en place d'un fonds d'aide d'urgence de 10 millions d'euros pour le spectacle vivant par le Conseil régional d’Ile-de-France. Informations au 01 53 85 53 85 (même numéro pour les associations culturelles et caritatives).

VOLONTARIAT ET BENEVOLAT

Je suis volontaire en service civique, que va-t-il se passer pour moi ?

Les contrats d’engagement en cours sont maintenus dans tous les cas. Ainsi, le versement des indemnités et prestations dues par l’Etat et par les organismes d’accueil aux volontaires est maintenu, et ce même quand la mission concernée est interrompue. Il en va de même des versements de l’Etat aux organismes d’accueil.

Je veux aider ceux qui en ont besoin, comment faire ?

Des plateformes pour la recherche de bénévoles et de volontaires existent : L'Etat a lancé la plateforme Je veux aider – Réserve civique Covid-19.

L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France a lancé une plateforme pour rechercher des volontaires souhaitant venir en soutien aux équipes des établissements médicaux et médico-sociaux.

L’association France Bénévolat, en lien avec d’autres associations d’intermédiation de recherches de bénévoles, ont mis en place un portail digital, pour mettre en lien bénévoles et associations, permettant à chacun et chacune de trouver la mission pour laquelle il ou elle se sent le plus utile.

Un peu partout, des solidarités de voisinage se mettent en place spontanément ou le soutien d'associations telles que Voisins solidaires.

La plateforme En première ligne, réseau d'entraide dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, propose de mettre en lien les travailleurs et travailleuses « en première ligne » ainsi que les personnes faisant partie des populations à risque avec des citoyens et des citoyennes désireux et désireuses de participer à cet élan de solidarité.

Les Petits Frères des Pauvres appellent les citoyens et les citoyennes à la solidarité et à la fraternité envers les personnes âgées. En Val-de-Marne, le témoignage de François Camilleri.

Des maraudes, des remises de colis se poursuivent dans les sections du Secours populaire, notamment dans le Val-de-Marne par de petites équipes de salariés volontaires et de bénévoles. Le Secours Populaire Français a besoin d’un soutien financier et lance un appel aux dons. Il appelle toutes les personnes le désirant à soutenir financièrement par des dons ses fédérations, ses comités, sa structure nationale. Il a aussi besoin de renfort de bénévoles afin de poursuivre et de renforcer ses missions de solidarité. Prendre contact par téléphone au 01 49 83 00 05 ou par courriel.

DES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER

Comment travailler à distance avec les autres membres de mon association ?

Retrouvez ici des conseils pour garder le contact avec vos bénévoles.