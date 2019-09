Forums de rentrée 2019

Organisés par les villes, les forums ont lieu chaque premier week-end de septembre et permettent aux familles d’inscrire leurs enfants aux activités sportives et culturelles et aux associations de se rencontrer.

Faites le plein de flyers avant l’initiative et décorez votre stand : les passant.es n’auront peut-être pas le temps de s’arrêter à votre stand mais garderont votre flyer qui sera très apprécié s’il donne envie et présente toutes les informations pour vous contacter.

Proposez des animations originales sur vos stands pour achalander les passant.es : pas de doutes, avec la récurrence de l’événement, les familles ont repéré les stands et viennent souvent inscrire leur petite dernière au foot sans passer par d’autres stands. Pour éviter de passer inaperçu.es, faites des petits jeux ou des activités ludiques, ce sera un prétexte pour découvrir vos activités associatives.

Allez à la rencontre des autres associations : pendant qu’un.e bénévole tient votre stand, passez sur les autres stands pour discuter avec les autres associations présentes et découvrir ce qu’elles font. Qui sait ? Peut-être que ce forum pourrait être le début d’une coopération entre associations de votre ville !

Voici les dates des forums du Val-de-Marne :