Gouvernance collégiale : pourquoi ? comment ? 

On pense souvent qu’un bureau d’association doit obligatoirement être constitué d’un président, d’un trésorier et éventuellement d’un secrétaire. Et bien non ! La loi n’impose qu’une condition : être au moins deux, et les dirigeants et/ou futurs dirigeants sont libres de choisir une organisation moins pyramidale et de nommer leurs représentants comme ils le souhaitent.

L’organisation d’une association collégiale

Dans une association collégiale, l’assemblée générale élit des représentants qui ont les mêmes pouvoirs : ces membres s’appellent en général co-président, co-administrateur, etc. Les membres de la direction collégiale assurent collectivement la gestion de l’association et la responsabilité légale auprès des tiers.

Pourquoi choisir cette organisation ?

La collégialité donne une large place à la confiance et au collectif ; cela suppose un comportement responsable, actif et égalitaire des membres de l’association. Elle peut également faciliter le renouvellement des membres du bureau.

Comment partager le pouvoir tout en s’organisant efficacement ?

Cette organisation implique de bien définir les modalités de la gestion collective et de bien répartir les tâches. En effet, si personne n’a le nom de président ou de trésorier, il faut toutefois définir qui remplit ces fonctions.

Voici quelques pistes :

- établir des fiches mission pour chaque dirigeant,

- faire tourner les postes à échéances régulières : cela oblige chacun à s'engager à tour de rôle, mais pour un temps limité,

- répartir les missions sur un plus grand nombre,

- il peut y avoir plusieurs personnes pour une même fonction. Ainsi, il est possible de prévoir que toute ou partie des membres peuvent avoir accès aux comptes bancaires ou encore ester en justice.

Quelle(s) responsabilité(s) pour le collectif dirigeant ?

La responsabilité juridique d’une association ne se pose pas lorsque tout va bien. En en cas de problème, il faut distinguer la responsabilité de l’association, personne morale, et la responsabilité de ses dirigeants.

La responsabilité pénale. Si un dommage ou une faute pénale, commise par un des membres de l’association est la conséquence d’une décision prise dans le cadre de l’action normale de l’association, alors cette dernière engage la responsabilité pénale de l’association en tant que personne morale. En revanche, si un dommage ou une faute est causé par un membre en dehors du projet associatif, pour un motif personnel, alors c’est le membre qui est personnellement responsable.

La responsabilité civile. L’association est tenue de réparer les dommages causés à autrui ou d’indemniser les victimes pour tous les torts causés. L’association est responsable civilement lorsque le tort est causé du fait d’une décision de l’instance dirigeante ou par un manquement aux normes de sécurité.

La responsabilité financière. En cas de faute de gestion, la responsabilité du ou des dirigeants qui ont commis la faute de gestion peut être engagée et ils peuvent être contraints de régler personnellement les dettes de l’association.