La 10ème édition de la Mirabal est reportée en 2021

Cet événement citoyen est à la fois une manifestation sportive et un espace d’information, d’animation et de sensibilisation destiné à un large public.

Cette initiative, à laquelle s’associe chaque année le Département du Val-de-Marne, rassemble les acteurs et les actrices de la promotion de l’Egalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons : des institutions, des collectivités locales et le secteur associatif.

Toute l’équipe de la Mirabal vous donne rendez-vous en 2021, le 28 novembre.

Plus d’informations

Pour écouter, soutenir une femme victime, relayer des informations et des témoignages :