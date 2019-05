La création de l’Agence nationale du sport

Après plus d’un an de consultations, Roxana Maracineanu­, ministre des sports, a reçu le 16 octobre dernier un rapport prônant une « gouvernance partagée » autour de 2 axes principaux : la haute performance et le développement des pratiques sportives pour tous.

De ces préconisations a émergé l’Agence nationale du sport, groupement d’intérêt public qui associe les différents acteurs du monde sportif : Etat, collectivité territoriales, mouvement sportif et monde économique. Dotée d’un budget de 92 millions d’euros pour le haut niveau et de 192 millions pour le développement de la pratique sportive, l’Agence comprend 45 membres.

Des critiques ont toutefois accompagné la naissance de cette nouvelle agence, estimant que l’Etat s’affranchissait pour partie de ses engagements démocratiques. En effet, afin d’aller vers une co-construction des politiques sportives et de reconnaître la place de chacun, il était prévu que chaque collège d’acteurs dispose d’un pourcentage de droits de vote : 30 % pour l’Etat, les collectivités et le mouvement sportif, 10 % pour le secteur marchand. Or, le poids du vote de l’Etat a été doublé pour certaines décisions, notamment celles concernant la haute performance.

Les acteurs du monde sportifs seront attentifs à l’évolution de la nouvelle agence et à la place de chacun en son sein. À suivre !