La Fête de la science lance son appel à projets 2023

Qu’est-ce que c’est ?

La Fête de la science, événement national qui se déroulera du 6 au 16 octobre 2023, est l'occasion de sensibiliser les publics à la science et à ses enjeux, de favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et citoyens, de valoriser le travail de la communauté scientifique, de susciter des vocations chez les jeunes.

Lors de cet événement, des milliers de scientifiques, médiateurs scientifiques et culturels, bibliothécaires partagent avec les publics leur curiosité pour les sciences, les techniques et les innovations à travers de multiples ateliers, conférences, jeux, parcours, festivals, spectacles vivants ou encore visites de laboratoires, de sites naturels et industriels.

Cette année la thématique est "Sport & Science", pour découvrir comment les avancées scientifiques se retranscrivent dans nos pratiques sportives .... et inversement.

Pour qui ?

Les organisations ayant des statuts déposés, publics, privés ou associatifs, dans le domaine de la recherche, des sciences, des technologies, de l’innovation, de l’enseignement, de l’éducation et de la culture souhaitant organiser des manifestations sur le territoire francilien.

Quels sont les critères ?

Les manifestations proposées doivent respecter les critères suivants :

Se dérouler pendant la Fête de la Science, du vendredi 6 au lundi 16 octobre 2023.

Intégrer le thème national des 32 ans de la Fête de la science.

des 32 ans de la Fête de la science. Respecter la charte des événements et celle de la communication de l’évènement (logos, charte graphique, visuels et bannières web seront fournis ultérieurement).

de l’évènement (logos, charte graphique, visuels et bannières web seront fournis ultérieurement). Organiser un évènement d’envergure qui fasse participer le plus largement possible la communauté universitaire dans une démarche partenariale.

qui fasse participer le plus largement possible la communauté universitaire dans une démarche partenariale. Inclure à leur événement d’envergure les acteurs de leur territoire , qui contribuent à la Fête de la science (associations, centres culturels, musées, mairies, bibliothèques, établissements d’enseignement, médiathèques…).

, qui contribuent à la Fête de la science (associations, centres culturels, musées, mairies, bibliothèques, établissements d’enseignement, médiathèques…). S’enregistrer sur le site national de la Fête de la Science avant le 01/09/2023 pour être labellisées : contribuer.fetedelascience.fr

de la Fête de la Science avant le 01/09/2023 pour être labellisées : contribuer.fetedelascience.fr S’engager à remplir le questionnaire de bilan en ligne envoyé par le ministère à l’issue de l’évènement.

Comment déposer son dossier ?

Le dossier, sous format libre mais créé spécifiquement pour la réponse à cet appel à projet, doit présenter :

Un descriptif détaillé de la manifestation , précisant le contexte, les objectifs, les actions qui seront mises en place ;

, précisant le contexte, les objectifs, les actions qui seront mises en place ; Les partenaires associés et les collectivités locales impliquées. Les projets portés par un consortium impliquant un établissement public de recherche seront particulièrement appréciés ;

associés et les collectivités locales impliquées. Les projets portés par un consortium impliquant un établissement public de recherche seront particulièrement appréciés ; Le budget global, en précisant les différentes sources de financement et le montant de la subvention demandée (5000€ minimum).

Quel est le calendrier?

Avec une demande de financement : avant le 15 mai 2023.

Adressez votre dossier en un seul fichier dématérialisé à la coordination régionale par courriel, copie à sandrine.bron@exploradome.com.

Le thème n'est obligatoire qu'en cas de demande de financement.

Dans ce cadre, il est vivement recommandé de se rapprocher d’un pôle universitaire francilien pour accompagner au mieux votre projet, le valoriser et participer à la mise en œuvre d’opérations d’envergure.

Avec ET sans demande de financement : inscription et labellisation de votre manifestation jusqu'au 15 septembre 2023. L’inscription se fait directement sur le site national de la Fête de la Science. Elle est obligatoire si vous voulez que votre projet soit labellisé "Fête de la Science" et bénéficie des supports et moyens de communication mis en place.

Besoin d’aide ?

Pour être accompagné dans la constitution des dossiers, contactez la référente en Val-de-Marne : Sandrine Bron (Exploradome – Vitry-sur-Seine) par téléphone au 01 43 91 16 25 ou par courriel.