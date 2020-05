La parole à Anne-Cécile Antalik, directrice de la PEP 94

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Val-de-Marne (AD PEP 94) est membre du réseau national des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP). Elle est agréée Jeunesse et Education Populaire et association éducative complémentaire de l’Ecole.

Nos champs d’intervention sont principalement axés sur l’éducation à la citoyenneté et la lutte contre le décrochage scolaire.

Pour l’éducation à la citoyenneté, au sens large, nous abordons les thématiques liées à la solidarité, aux discriminations, aux problématiques du développement durable, à l’éducation aux médias et à l’information, aux usages du numérique. Nous travaillons avec l’Education nationale et les collectivités territoriales sur le temps scolaire et périscolaire, au sein des écoles et des collèges ou des centres socioculturels. Pour la lutte contre le décrochage scolaire, nous proposons aux élèves décrocheurs, ou qui s’éloignent de l’institution, des ateliers de remobilisation et de développement personnel.

En temps normal, les activités se déroulent en présentiel. Les PEP 94 proposent des « parcours citoyens » qui répondent à plusieurs étapes du décryptage à la mise en pratique par un travail autour de l’image, à travers des débats et des activités de mises en situation. Nous accompagnons la réalisation de projets sous différentes formes afin de rendre les jeunes acteurs de leur citoyenneté. Les PEP 94 participent également à l’animation de deux commissions du Conseil Départemental des Collégiens (CDC) piloté par les services départementaux de l’éducation et collèges du Val-de-Marne.

Pendant le confinement, nous proposons à nos partenaires des ateliers en visio-conférence en les adaptant à la situation sur la thématique suivante : « le numérique et le confinement ». Mais les inégalités d’accès au matériel numérique et les différences d’usage sont importantes, malgré la remise d’un ordinateur « Ordival » à tous les sixièmes par le Conseil départemental du Val-de-Marne. La mobilisation du public à distance constitue une vraie difficulté.

Dès la rentrée prochaine, nous souhaitons participer à lutte contre l’illectronisme en accompagnant les parents, notamment au sujet des questions relatives à la scolarité numérique car la période actuelle confirme à quel point le numérique est entré dans nos vies. Nous poursuivrons nos ateliers d’éducation à la citoyenneté et de lutte contre le décrochage scolaire en les adaptant aux problématiques posées par la crise sanitaire : l’impact sur la scolarité, le vivre-ensemble, ou la socialisation.

Anne-Cécile Antalik, directrice de la PEP 94