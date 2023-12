La parole à Anne-Cécile DOCKES – Directrice de l’association ACLEF

CoopColoc : un projet à l’initiative des étudiants pour les étudiants

L’association de Coopération pour le Logement des Etudiants de France (ACLEF) a été créée en 2015 par les étudiants et étudiantes pour trouver des solutions aux problèmes de logement qui peut être un véritable frein à la poursuite des études dans le monde étudiant.

C’est ainsi qu’est né le dispositif CoopColoc avec l’idée de travailler avec les bailleurs pour favoriser la colocation au sein du parc social. Les bailleurs louent à l’association de grands appartements et l’association sous-loue à des étudiants.

Le projet s’est développé dans la région Nouvelle-Aquitaine et en Île-de-France, notamment à Ivry-sur-Seine avec toujours comme objectifs de trouver des solutions très concrètes, mais aussi de nouvelles façons de faire : le logement doit être convenable, abordable et collectif. Pour les étudiants ou étudiantes, il s’agit souvent d’un premier logement. L’association a un rôle d’accompagnement : comment payer une facture ? Comment s’organiser pour répartir les charges, les tâches ? C’est presque de l’éducation populaire !

Vers un nouveau modèle de résidences autogérées

La foncière Belleville a développé à Ivry Port un ensemble immobilier avec un projet de locaux dédiés à l’artisanat local au sein de deux bâtiments et un troisième bâtiment d’habitation. La question s’est posée pour eux du projet autour de ce bâtiment d’habitation. L’ACLEF a présenté un projet consacré au logement étudiant avec un axe très participatif qui a séduit la foncière.

Après réhabilitation totale entre janvier et août 2023, l’association a meublé les lieux en chinant dans les ressourceries et en septembre 2023, les premiers locataires ont investi quatre appartements en colocation et deux studios. Sur ce site, c’est le collectif étudiant qui gère les espaces communs : Quels aménagements ? Quels services ? Et quels enjeux financiers en fonction des choix ? Quels événements ou animations pour faire vivre le collectif au sein de la résidence ? L’association les accompagne dans la mise en place de l’auto-gestion et de l’animation.

Cela fait une vraie différence dans la façon de s’approprier les espaces communs. De notre côté, nous assurons la gestion locative.

Une association en plein essor pour répondre à des besoins importants

À la création de l’association, en 2015, l’association était gérée exclusivement par des bénévoles.

Aujourd’hui, nous sommes 9 salariés et gérons 135 logements. Rénover et gérer des petits immeubles est pour nous un véritable axe de développement pour pouvoir ouvrir beaucoup plus de places.

Et pourtant, plus on a de places, plus nous sommes connus et sollicités. Notre développement n’est pas assez rapide pour répondre aux nombreux besoins des étudiants et étudiantes.