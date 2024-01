La parole à Bernard ROCHETTE - bénévole du District du football du Val-de-Marne et volontaire aux Jeux olympiques et paralympiques

Quel sportif êtes-vous ?

Je ne pratique aucun sport ! Mais j’ai toujours été dirigeant associatif. D’abord au club de football de l’Union sportive de Créteil-Lusitanos de 1988 à 1998, puis au District du football du Val-de-Marne. Je suis bénévole depuis 1988. J’ai même reçu en 2021 la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif qui récompense l’engagement bénévole en faveur de l’intérêt général.

Concrètement, je consacre un après-midi toutes les semaines à mes activités bénévoles : j’ai siégé à la commission « compétitions des coupes » pendant 22 ans et aujourd’hui à la commission départementale de prévention, médiation et éducation. Nous réglons l’organisation des matchs à risques. Je siège enfin au Conseil des sages, qui s’adresse aux dirigeants de clubs de football du Val-de-Marne !

Pourquoi avez-vous postulé pour être volontaire ?

Le district a diffusé une petite annonce avec toutes les informations pour s’inscrire. Il était important pour moi de m’engager pour les compétitions olympiques et paralympiques.

Cela a commencé comme ça…

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que vous étiez sélectionné ?

J’étais très très heureux ! Nous avons été reçus à la Maison du handball par le Président du Conseil départemental, M. Capitanio. Nous avons eu la chance de rencontrer deux médaillés olympique et paralympique aux Jeux 2020 à Tokyo : Luka Mkheidze, médaillé de bronze de judo dans la catégorie des moins de 60 kg et Antoine Jesel, rameur médaillé de bronze pour la discipline du para-aviron.

Quelle sera votre mission durant les Jeux olympiques ?

Je vais être l’un des chauffeurs officiels. Je vais m’occuper du transport des personnes accréditées pour toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques, pour toute discipline et sur toute l’Île-de-France. L’organisation va être précisée ultérieurement, en mars, par le comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO).

Quelles formations avez-vous suivies et que vous ont-elles apporté ?

Nous avons été sensibilisés à l’engagement bénévole. Mais j’avais déjà une longue expérience en la matière et je connaissais bien les enjeux.

Où serez-vous les 21 juillet et 27 août lors du passage de la flamme olympique et paralympique en Val-de-Marne ?

Si je ne suis pas mobilisé comme chauffeur officiel aux mêmes moments, j’espère que je pourrai voir le passage de la flamme, avec mon épouse, à Créteil !