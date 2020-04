La parole à Céline Lombardi, de l’association Le Fer à Coudre

Née en 2009 à Montreuil, l’association a longtemps été éclatée sur plusieurs communes. « C’est en 2017 que nous avons pu regrouper nos activités et rejoindre le Crapo, un tiers lieu culturel situé à Vitry-sur-Seine qui abrite une quinzaine de structures qui gravitent autour du spectacle » précise Céline Lombardi.

Actuellement, la compagnie est confrontée à de grosses difficultés. « Notre agenda est réduit à néant. On peut peut-être espérer des activités à la rentrée mais rien n’est certain, et pour le moment, l’association n’a aucune rentrée financière », s’inquiète Céline Lombardi « Notre présence même au Crapo est en danger et toutes les associations hébergées sont dans la même situation de précarité. La survie de la compagnie même est remise en question ».

Aujourd’hui, une partie de l’équipe œuvre pour trouver des fonds susceptibles de tenir à flot l’association tandis que l’autre partie cherche des lieux qui pourrait permettre de stocker tout le matériel si la compagnie ne pouvait pas rester au Crapo.

« En même temps, cette période est pour nous un moment propice pour améliorer et structurer notre fonctionnement. J’ai d’abord pris contact avec le service public départemental en faveur des associations Proj’aide qui m’a suggéré différents types de financements en fonction des projets que nous développons. Le lien a été fait avec les services culturels et Politique de la Ville du Département mais aussi avec la Direction départementale de la cohésion sociale de l’Etat ».

On sait maintenant qui on peut solliciter, pour quel type de projets et quand. On a même fait un tableau pour préparer nos projets futurs et y voir clair. » Par le passé, il y avait des financements que l’association n’avait pas pu obtenir car elle était absorbée par ses projets, insuffisamment organisée et les délais toujours trop courts. Ce temps du confinement a donc été mis à profit pour mieux identifier les éventuels partenaires, prendre contact avec interlocuteurs et comprendre les dispositifs en place.

« Et tout à coup, alors que la compagnie existe depuis 10 ans, on découvre qu’il y a plein d’institutions qui peuvent nous aider ! Alors d’un côté, nous avons de très bonnes nouvelles pour le futur et de l’autre, un risque très fort. Mais on a envie d’avoir confiance et de croire que les compagnies ne vont pas être abandonnées. Et puis, la compagnie a déjà connu des moments difficiles. Nous sommes aujourd’hui plus solides et on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir rebondir. » confie Céline Lombardi.

