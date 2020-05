La parole à Emmanuelle JAEGER, présidente de l’association Azur Olympique Charenton

Le club d’athlétisme existe depuis les années 1950. Il est situé à Charenton-le-Pont et propose une activité d’école traditionnelle d’athlétisme pour enfants et adultes mais aussi une activité running, loisir et compétition et une activité de marche nordique. L’association compte quelques 500 adhérentes et adhérents actuellement.

Au niveau sportif, nous avons maintenu des activités à distance par des vidéos d’abord. Les coachs avaient préparé des exercices permettant aux athlètes de pouvoir continuer à avoir une activité sportive. Nous avons également proposé des visio-conférences de préparation physique. Certains entraîneurs ou entraineuses ont imaginé des entraînements à réaliser dans un rayon d’un kilomètre et pendant une heure. Ces propositions ont rencontré un énorme succès.

Nous avons essayé de maintenir un contact avec tous et toutes : l’objectif était de garder le lien, de mettre en valeur les gens du club mais aussi de dynamiser au maximum les adhérentes et les adhérents pour sortir du côté difficile, pessimiste et douloureux de la période de confinement.

Les entraîneurs et entraineuses ont appelé les jeunes, surtout ceux qu’on sait en difficulté pour prendre des nouvelles et échanger. Avec les plus petits, nous avons organisé des concours de dessin en lien avec l’athlétisme et les couleurs du club, dessins ensuite publiés dans notre gazette hebdomadaire. Tous les jours, un quizz autour de l’athlétisme et du club était proposé sur notre compte Instagram.

Nous avons également imaginé un cycle de conférences sur la nutrition et le confinement, le rôle des juges dans les compétitions sportives ou sur la reprise sportive après le confinement pour éviter les blessures. Réalisées par nos adhérentes et adhérents ou par les entraîneurs et entraineuses, ces vidéos ont rassemblé 30 à 50 personnes lors de chaque diffusion ! Bien plus que lorsqu’on organisait des conférences en présentiel ! On a décidé de continuer sous forme numérique maintenant car ça a permis à des gens qui ne se fréquentaient pas avant de se croiser et de construire des projets ensemble.

Pour les dirigeantes et dirigeants, nous avions l’habitude avant le confinement de proposer « Les apéros des dirigeantes et dirigeants ». L’idée de ces rencontres est de permettre l’échange entre responsables de club d’athlétisme qui se connaissent peu et rencontrent pourtant les mêmes problématiques.

Ces apéros se sont transformés en « Whatsapp des dirigeants » qui ont pu réunir une vingtaine de clubs essentiellement dans le Val-de-Marne mais aussi dans la Seine-et-Marne, la Somme ou la Côte d’Or ! Dans une période difficile comme celle que nous avons traversée et que nous traversons encore, le partage des informations est essentiel : nous avons pu échanger sur des thématiques au gré des problématiques rencontrées. C’est toujours très intéressant et ça permet de partager les bonnes idées, les bonnes informations et de ne pas se sentir seul en cette période de confinement.

J’ai écrit une lettre ouverte aux différentes structures fédérales avec diverses propositions pour réinventer l’athlétisme et construire un athlétisme plus participatif, prenant davantage en compte les avis des personnes de terrain mais aussi intégrant la responsabilité sociétale et environnementale dans les structures dirigeantes. Cette lettre a été diffusée aux structures fédérales, aux présidentes et présidents des différentes ligues des régions et dans le Val-de-Marne, aux présidentes et présidents des clubs. Il est essentiel de s’enrichir par le partage, par l’attention à l’environnement pour nous permettre de grandir ensemble.

Le site de l'association Azur Olympique Charenton