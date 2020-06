La parole à Gaëlle EHRMANN RAIES et Catherine BONTE SCAVINER de l’association Andragogia

Gaëlle EHRMANN RAIES, trésorière et Catherine BONTE SCAVINER, directrice pédagogique et formatrice

Avec le confinement, on est restés stupéfiés les premiers temps, mais on s'est dit que ça allait durer et qu’il fallait s'organiser pour continuer l’activité.

Comme tout le monde a un smartphone, on a créé 4 groupes WhatsApp. Certains apprenants ont même été appelés et guidés pour pouvoir suivre les formations à distance. Tout le monde a dû s'adapter au nouveau fonctionnement et aux nouveaux horaires, et la majorité a répondu présent !

Mais les cours par WhatsApp, c'est compliqué ! Catherine a proposé de se lancer en visio-conférence. 3 groupes sur 4 les suivent, le dernier est resté sur WhatsApp, faute de connexion ou de disponibilité. Quelques-uns ont décroché, par manque de motivation. Ils pourront reprendre en septembre. On a trouvé des solutions pour toucher un maximum de personnes et pour celles qui sont restées « sur le carreau », elles seront les bienvenues en septembre.

On espère pouvoir reprendre dans les semaines prochaines si nous avons accès à une salle municipale. Nous ne les laissons pas tomber !

Catherine précise : « la grande majorité des usagères et usagers a réussi à suivre, même si ce n'est pas facile quand il y a les enfants et qu'on vit dans un studio !

Quelques personnes nous ont contacté durant le confinement, elles ont fait connaissance avec l'association et les participants à distance !

Pour les apprenantes et les apprenants, il y a des avantages au travail à distance : pour celles et ceux qui sont bien installés à la maison et qui savent apprendre, c'est plus facile de se concentrer et de bien réfléchir. On gagne en autonomie, notamment dans l'usage des outils numériques.

Mais il y a aussi des inconvénients : pour les personnes les moins à l'aise avec le français et l'informatique, le travail est plus lent et il est plus difficile de les accompagner. Le travail de préparation est plus important, mais les effets bénéfiques sont là, c'est satisfaisant ! Et les apprenantes et apprenants peuvent être fières/fiers d'elles/eux et de leurs progrès ! »