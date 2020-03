La parole à Julie Muret, chargée de mission "Accompagnement des associations et des syndicats – Documentation" au Centre Hubertine Auclert, le centre francilien pour l’égalité femmes-hommes

Le centre Hubertine Auclert, c’est quoi ?

Le centre Hubertine Auclert est un organisme associé de la Région Île-de-France pour l’égalité femmes-hommes. Il anime une plateforme régionale de ressources et d’échanges sur ce thème, lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, promeut l’éducation à l’égalité et renforce le réseau des acteurs et des actrices franciliennes de l’égalité femmes-hommes.

Que proposez-vous aux associations ?

Nous accompagnons les associations dans la réalisation de projets autour de l’égalité femmes-hommes ou des violences envers les femmes, mais aussi autour de thématiques telles que le sport, le handicap, le développement économique ou la culture, par exemple.

Nous les conseillons, depuis la construction de leur projet jusqu’à la constitution des dossiers de demande de subventions. Nous les aidons à clarifier leurs objectifs ou à mettre en avant le caractère innovant de leurs actions. Nous les conseillons pour trouver les fonds nécessaires, en ciblant les bailleurs pertinents, publics ou privés. D’ailleurs, nous réalisons une veille des appels à projets qui alimentent une rubrique de notre lettre d’information. Nous animons aussi des formations destinées aux associations féministes, telles que "gérer un projet", "développer une stratégie de communication", ou "mobiliser et fidéliser des bénévoles" et tant d’autres. Courant mars, vous trouverez en libre accès sur notre site Internet encore plus de ressources sur le développement associatif! Vous pourrez y dénicher des outils pédagogiques, des études, des expositions…

Organisez-vous des temps collectifs ?

Oui bien sûr ! Nous planifions des rencontres tout au long de l’année. Prenons un exemple : "Les Causeries". Ce sont des temps d’information organisés en soirée sur les enjeux actuels. La prochaine, le 25 mars, aura pour thème "Féminisme et pop-culture ! TV, Netflix : les séries à l’épreuve du féminisme". Vous pourrez débattre avec des associations et des chercheuses, car l’idée est de croiser les regards et valoriser les expertises de chacun et chacune.

Il ne faut pas oublier les réunions d’information qui s’adressent aux permanentes et permanents associatifs. Elles portent sur un thème particulier, comme l’accès à la formation, ou sur un appel à projets régional ou bien un dispositif, comme le Service civique, par exemple.

Comment faire appel à vous ?

Les associations peuvent nous contacter directement et prendre rendez-vous. Nous les rencontrons également en allant visiter leurs locaux ou en assistant aux événements qu’elles organisent. Je m’occupe plus particulièrement des associations et des syndicats, mais mes collègues en charge de l’éducation à l’égalité vont rencontrer pour leur part des associations qui interviennent en milieu scolaire, et pour celles qui ont en charge l’observatoire régional des violences faites aux femmes, des associations mobilisées sur ce thème. Au total, nous assurons près de 1000 accompagnements par an !

Comment garder le contact ?

Les porteuses et porteurs de projets nous recontactent souvent pour le suivi de leur projet. D’autres souhaitent devenir membre. Une demande formelle doit être adressée au Centre, et le conseil d’administration statue. Il faut être spécialisé ou spécialisé sur les violences envers les femmes ou l’égalité femmes-hommes et le siège de l’association doit être en Ile-de-France. Les membres ont une page dédiée sur notre site Internet et bénéficient ainsi d’une meilleure visibilité. Cela permet également d’avoir un tarif préférentiel pour les formations mises en place par le Centre Hubertine Auclert.

Julie Muret - Chargée de mission accompagnement des associations

julie.muret@hubertine.fr

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/