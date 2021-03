La parole à Julien Picq, club Cigales l'ESSaim à Villejuif

Lors de mon passage aux Paniers Bio du Val-de-Loire où je travaillais au développement de l’activité, j’ai rencontré beaucoup d’acteurs de l’économie sociale et solidaire. J’ai observé le démarrage des supermarchés coopératifs et la structuration de réseaux comme la Louve et les Grains de sel, par exemple.

Avec la crise sanitaire, une réflexion d’ampleur s’est amorcée. Avec des proches, nous avons créé un collectif informel de 15 personnes. L’idée de constituer une SCIC [Société coopérative d’intérêt collectif] a émergé, avec une dimension d’éducation populaire et une dimension sociale très forte. Nous souhaitions répliquer le concept du supermarché coopératif Les Grains de Sel, du 13ème arrondissement parisien, au Kremlin Bicêtre.

Pour devenir coopérateur, on acquiert des parts sociales – selon ses moyens – et on donne 3 heures de son temps par mois pour animer des réunions, participer au fonctionnement du supermarché ou animer des ateliers, par exemple. En échange, on accède à des produits de qualité, issus des circuits courts et à des prix accessibles. Le projet devrait rayonner sur plusieurs villes du nord-ouest du Val-de-Marne.

La Ville du Kremlin Bicêtre nous a informé de l’existence d’un local privé de 700m2 disponible dans une zone commerciale où de nombreux espaces sont vacants. L’enjeu est de redynamiser et requalifier le quartier, en lien avec les associations et les commerçants locaux, durement touchés par la crise.

Un tiers-lieu pourrait voir le jour. L’idée est de proposer à des associations intéressées par une démarche coopérative de rejoindre la SCIC comme sociétaires. Le maitre mot est la mutualisation et l’échange de pratiques. Un café associatif pourrait occuper un espace et se fournir en produits grâce au supermarché ou proposer des ateliers culinaires ou une association culturelle exposer des œuvres, quand cela sera de nouveau possible. Et pourquoi pas des concerts ou des conférences gesticulées !

Parallèlement, pour créer des synergies, et parce que le collectif a grossi, nous avons créé deux clubs Cigales, l’un à Villejuif, l’ESSaim et l’autre au Kremlin Bicêtre, La Mouette.

L’objectif est de réunir des investisseurs pour financer des projets locaux et solidaires et accompagner les associations dans réalisation de leurs projets. Ils doivent présenter une utilité collective ou sociale, être ancrés sur le territoire, viser à une lucrativité limitée et organiser leur gouvernance de façon démocratique.

Contact : Julien Picq : 06 88 02 75 07