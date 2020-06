La parole à … Loubassou MBEMBA, président de l’association IRO-O

Iro-o a été créée en 2005 à Champigny-sur-Marne, dans le quartier des 4 Cités. Elle mène des projets pour et avec les habitantes et habitants. L’association reprend doucement les activités suspendues durant le confinement ! Loubassou MBEMBA, le président, témoigne.

Que propose IRO-O ?

IRO-O a été créée au tout début pour mener une action de solidarité suite à un tremblement de terre à Islamabad, au Pakistan. Avec mes proches, nous avons eu l’idée d’organiser un tournoi de foot pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens à cette cause et récolter des dons, en partenariat avec l’UNICEF.

Après le succès de ce tournoi, nous avons continué d’en organiser un par an avec des associations de solidarité internationale, Sauver le Darfour notamment.

Nous nous sommes ensuite penchés sur ce qui manquait dans le quartier, et petit à petit, en écoutant les habitantes et les habitants, nous avons mis en place d’autres actions locales, qui perdurent depuis : un atelier informatique, une ludothèque, de l’aide aux devoirs, un club d’échec, une permanence d’écrivaine et d’écrivain publics, une bricothèque.

Dernièrement, nous avons travaillé sur deux projets avec des groupes de jeunes :

Un projet de solidarité en collaboration par le service municipal de la jeunesse de Champigny-sur-Marne, le Conseil départemental du Val-de-Marne, le réseau coopération décentralisée pour la Palestine et des associations campinoises. IRO-O travaille particulièrement pour favoriser la dimension artistique de l’outil numérique par la création d’une bande dessinée dans chaque structure, mais également pour échanger et développer une dynamique ici et là-bas.

Un projet d’interviews par un groupe de jeunes volontaires, débuté en 2020 : « Jeunesse sans filtre ». Ils ont interviewé les candidats et candidates à l’élection municipale de la ville de Champigny-sur-Marne. Ce projet perdurera nous l’espérons, avec des sportifs et sportives et d’autres personnalités de la société civile. Tout le monde peut retrouver la chaîne « jeunesse sans filtre » sur Youtube!

En résumé, nous contribuons à la cohésion du quartier.

Comment l’association s’est-elle adaptée à la période de confinement/déconfinement ?

Durant le confinement, nous avons fermé la ludothèque et la bricothèque, et avons mis en place des animations à distance : des cours d’échec gratuit en ligne (Facebook) et du soutien scolaire par le biais d’un groupe WhatsApp.

En complément de la distribution de denrées alimentaires par la Ville et des associations locales, nous avons fait un appel aux dons et avons pu aider plus de 200 familles lors de distributions alimentaires à domicile (Opération UBUNTU). Un des supermarchés du quartier des Boullereaux a bien soutenu l’action en nous vendant les denrées à un prix solidaire !

Depuis la fin du confinement, nous avons repris l’activité bricothèque, en respectant les obligations sanitaires. Nous reprendrons les autres activités progressivement, et continuerons probablement la distribution alimentaire.

En effet, les prochains mois risquent d’être compliqués financièrement pour les habitantes et habitants du quartier, et les associations doivent, chacune à leur mesure, être présentes, et continuer de les soutenir !

Courriel de l'association / Facebook : Association IRO-O