La parole à Lucie Verpreat, chargée de médiation culturelle à la Ressourcerie du spectacle - Le Crapo

Le Crapo est un espace à Vitry-sur-Seine investi il y a 3 ans par la Ressourcerie du spectacle. C’est une ancienne friche industrielle, un espace mutualisé par une vingtaine de structures du réemploi et de la culture : artisans, associations, artistes…

Toutes ces structures ont des profils très variés, aux compétences également très variées : maroquinier, spectacle vivant…elles ont toutes une forte appétence pour le réemploi et l’écologie.

La Ressourcerie est une association qui récupère du matériel audiovisuel usagé, le répare, le revalorise, puis le met en vente ou à la location. Tout ce matériel est accessible aux professionnels du spectacle mais aussi aux petites associations qui ont des besoins ponctuels pour organiser un évènement mais aussi aux particuliers.

La Ressourcerie a une autre mission, gérer le Crapo. Nous louons le lieu et sous-louons des espaces pour d’autres structures.

Nous avons un bail précaire avec l’Etablissement public d’Ile-de-France. L’occupation est par définition temporaire.

C’est un gros travail de coordination au niveau administratif d’abord, puisqu’il faut préparer les conventions, s’occuper des factures…mais aussi en terme d’animation du lieu.

Nous menons en commun des projets : des journées portes ouvertes pour les ateliers, des réveillons solidaires avec la population locale…

La diversité des profils fait du Crapo un lieu alternatif où l’on travaille mais aussi un lieu de fête puisque de nombreux événements y sont proposés.

La première semaine de février, nous avons proposé aux habitants de Vitry une programmation de concerts et avons déambulé sur une grande remorque à travers la ville avec un ghetto-blaster géant. Ce spectacle itinérant a fait du bien à tout le monde, aussi bien à la population qui était heureuse de voir le spectacle venir à eux qu’à nous-mêmes.

Nous intervenons dans les centres de loisirs pour leur proposer des ateliers de fabrication de jeux en bois, de confection de pain ou de maroquinerie. Cela permet aux enfants de découvrir le travail manuel, l’artisanat, ils en ressortent très contents.

A la demande de l’association Culture du Cœur, nous avons réalisé un escape game sur le thème du spectacle. Plusieurs de nos résidents ont collaboré sur ce projet : la ressourcerie du jeux, Med Arcade, une plasticienne, un menuisier.

Malgré le contexte, la Ressourcerie fonctionne toujours sur rendez-vous et nous avons même constaté une augmentation du nombre de personnes demandeuses de matériel revalorisé. La prise de conscience de la nécessité de s’orienter vers le réemploi est croissante, de plus en plus de gens se sentent concernés.

Courriel : bonjour@crapo.fr

Site Internet : www.crapo.fr

Tél : 09 72 48 20 93