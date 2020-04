La Parole à … Oumy Diasse, présidente de l’association Miss Oumy à Cœur Ouvert Solidarité Internationale (MOACOSI)

L’association MOACOSI a été créée il y a douze ans pour lutter contre toutes les formes d’exclusion et développer des projets de solidarité, ici et ailleurs.

Depuis sa création, l’association fournit une fois par semaine un coup de « pousse », un panier à prix solidaire aux familles adhérentes de Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes ou Champigny. Ces paniers, élaborés avec l’aide d’une nutritionniste, sont composés de fruits et de légumes frais.

« Avec la crise du COVID-19, nos fournisseurs ont dû stopper les livraisons. Pour respecter les consignes sanitaires, nous avions décidé, dans un premier temps, de suspendre les distributions hebdomadaires dans les villes de Limeil-Brévannes et Créteil.

Mais face à l’appel à l’aide de certaines familles, conscients que cette crise accroit les inégalités, et que beaucoup de personnes se retrouvent isolées et sans moyens, nous avons décidé de mettre en place une distribution d’aide alimentaire gratuite. Cela a été rendu possible grâce à nos donateurs, qui nous accompagnent dans nos actions en nous fournissant de la viande et des denrées alimentaires, depuis plus de dix ans.

La demande a explosé, elle a été multipliée par trois. Toujours avec cette notion de solidarité, nous partageons les denrées récoltées avec les autres associations actives sur le terrain. Pas moins de 155 paniers sont prévus pour la prochaine distribution.

De nouvelles familles et des personnes isolées ont eu connaissance de l’action de notre association par le bouche à oreille. Des maraudes sont organisées pour les personnes sans domicile et les réfugiés. »

Pour respecter la chaine du froid, l’association loue habituellement un camion frigorifique. Mais pour faire face aux besoins et augmenter le nombre de distributions, l’association souhaiterait acquérir son propre camion frigorifique.

Les bénévoles se protègent comme ils le peuvent, en respectant les gestes barrières, la distanciation avec les personnes. Ils portent des gants et des masques, dont ils vont bientôt manquer.

L’un des effets inattendus du confinement est la venue de nouveaux bénévoles qui s’impliquent d’une autre manière. Ils pratiquent le « bénévolat numérique » ! Ils sont sept à avoir rejoint MOACOSI. Ils sont très efficaces et ont apporté des solutions nouvelles : gestion de l’administration de façon dématérialisée, prospection en ligne et recherche de fonds sur une plateforme collaborative, réunions via Skype et WhatsApp, etc.

« Notre projet solidaire au Sénégal est la fondation du collège de Mbouloum. Il a débuté en 2019, avec la participation de jeunes du Val-de-Marne, d’étudiants des Arts et Métiers et des jeunes du village. Il est pour le moment toujours d’actualité. La seconde phase du projet a pour objectif de finaliser la construction du collège, en juillet prochain. Nous espérons pouvoir le mener à terme.

Dans le contexte actuel, nos partenaires au Sénégal sont très inquiets, car ils manquent de beaucoup de choses, et notamment de produits de base pour se protéger du Coronavirus. La saison des pluies n’a pas permis de bonnes récoltes cette année, et les réserves sont faibles. »

Actuellement, le décret de couvre-feu limite l’activité des marchés hebdomadaires des villages sénégalais. MOACOSI souhaiterait apporter une aide alimentaire de base aux habitants de Mbouloum, en fournissant localement du riz, du mil, de la farine et du sucre. Enfin, l’idée a germé, comme ici, de faire appel à des tailleurs locaux pour la confection de masques en tissu, pour protéger tous les habitants du village.

Contact : Mme Oumy Diasse / Téléphone : 06 52 15 35 12 / Site Internet